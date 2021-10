Newsroom eleftherostypos.gr

Το Downdetector αναφέρει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες χρηστών, το Facebook αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας

User reports indicate Facebook is having problems since 7:28 AM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you’re also having problems #Facebookdown

— Downdetector (@downdetector) October 12, 2021