Γιατί «έπεσαν» Facebook, Instagram και WhatsApp – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Πρωτοφανές ήταν το χθεσινό «μπλακ άουτ» σε Facebook, Instagram και Whatsapp.

Οι εφαρμογές του Facebook – που περιλαμβάνουν το Facebook, το Instagram, το WhatsApp, το Facebook Messenger και το Oculus – άρχισαν να εμφανίζουν μηνύματα σφάλματος περίπου στις 18:40 (ώρα Ελλάδος) και μέσα σε πέντε λεπτά η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης είχε «εξαφανιστεί» από το διαδίκτυο.

Το πρόβλημα πρόσβασης παρέμενε για πολλές ώρες, σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί την επισκεψιμότητα και τη δραστηριότητα ιστότοπου.

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επαναφέρουμε τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία», αναφέρει σε tweet το Facebook για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021