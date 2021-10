Facebook: Ζει το χειρότερο κρασάρισμα μετά το 2008 – Απίστευτη καταγγελία ότι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μπουν στο κτίριο

Newsroom eleftherostypos.gr

Tο Facebook βιώνει το χειρότερο κρασάρισμα από το 2008.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως το πρόβλημα εντοπίζεται στους DNS servers, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι όταν ένας χρήστης ζητά να αποκτήσει πρόσβαση στο Facebook, στο Instagram ή στο WhatsApp η σχετική διεύθυνση δεν εντοπίζεται! Σημειωτέον πως το Facebook είναι τόσο μεγάλο που διαθέτει τους δικούς του DNS servers, οπότε το πρόβλημα είναι εσωτερικό.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

Η πρόσβαση στο Facebook είναι αδύνατη για τους χρήστες από το απόγευμα της Δευτέρας, όταν περίπου στις 18:30 όσοι προσπάθησαν να ανανεώσουν τη σελίδα τους είδαν το μήνυμα ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση.

Με μήνυμά του στο Twitter, ο CTO της Facebook, Mike Schroepfer, ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες, αναφέροντας ότι υπάρχουν προβλήματα δικτύωσης και ότι εργάζονται όσο τον δυνατόν συντομότερα για να λύσουν το πρόβλημα.

«Ειλικρινή συγγνώμη σε όλους όσοι επηρεάζονται από τις διακοπές των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το Facebook αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα δικτύωσης και οι ομάδες εργάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τον εντοπισμό σφαλμάτων και την αποκατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα» αναφέρει στο twitter.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021