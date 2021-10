Τρελό πάρτι στο twitter για την κατάρρευση Facebook, Instagram

Newsroom eleftherostypos.gr

Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του Facebook και του Instagram δεν έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους εδώ και αρκετή ώρα.

«Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο». Αυτό είναι το μήνυμα που βλέπουν εδώ και λίγη ώρα εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του Facebook ενώ ανάλογο μήνυμα εμφανίζεται σε πολλούς χρήστες στο Instagram. Σημειώνεται ότι η μετοχή της εταιρείας αυτή την ώρα στη Wall Street υποχωρεί κατά 5,6%.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Facebook, Aντι Στόουν με ανάρτησή του στο Twitter γνωστοποίησε πως η εταιρεία γνωρίζει ότι πολλοί χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν και πως «δουλεύουμε για να επανέλθουν τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατόν».

Όπως ήταν φυσικό στο twitter στήθηκε ένα πολύ μεγάλο πάρτι και τα hashtags #instagramdown και #facebookdown εκτοξεύτηκαν

