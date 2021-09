Εντυπωσιακή φωτογραφία: Έτσι είναι η Κέρκυρα από το διάστημα

Newsroom eleftherostypos.gr

Μία φωτογραφία της Κέρκυρας από το διάστημα δημοσίευσε στο Twitter ο Γάλλος αστροναύτης Τομά Πεσκέ.

«Ωραίος στροβιλισμός συννέφων στη Μεσόγειο, κοντά στο σπίτι του Οδυσσέα. Σύννεφα πάνω από νησιά, πάνω από βουνά, πάνω από τη θάλασσα. Σας είπα ότι μου αρέσουν τα σύννεφα;»

«Αυτή είναι η Κέρκυρα όπως φαίνεται από το διεθνή διαστημικό σταθμό. Λίγοι άνδρες και γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να δουν την εύθραυστη Γη μας», έγραψε στο Twitter ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος.

Tourbillon de ☁️ en Méditerranée, du côté de chez Ulysse

⛵

Nice cloud swirl ☁🍥in the Mediterranean, clouds over islands, clouds over mountains, clouds over the Sea. Did I mention I like clouds? #MissionAlpha https://t.co/BEzfgD7BN1 pic.twitter.com/s05Dia2zkj

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 6, 2021