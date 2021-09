NASA: Το Perseverance συνέλλεξε το πρώτο πέτρινο δείγμα από τον Άρη

Newsroom eleftherostypos.gr

NASA: Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) επιβεβαίωσε ότι το ρομποτικό ρόβερ της Perseverance (Επιμονή), που τρύπησε για δεύτερη φορά ένα πέτρωμα του Άρη, κατάφερε να πάρει το πρώτο πέτρινο δείγμα.

Οι πρώτες εικόνες την περασμένη Πέμπτη είχαν δημιουργήσει αισιοδοξία ότι το τρυπάνι του ρόβερ κατόρθωσε να πάρει δείγμα, αντίθετα με την πρώτη φορά στις αρχές Αυγούστου, όταν είχαν διαψευστεί τελικά οι ελπίδες των επιστημόνων, καθώς το πέτρινο δείγμα είχε μετατραπεί σε σκόνη που έπεσε στο έδαφος γύρω από το τρυπάνι. Χρειάστηκαν να φθάσουν στη Γη νέες εικόνες το Σαββατοκύριακο για να επιβεβαιώσουν ότι αυτή τη φορά το δείγμα βρίσκεται πλέον με ασφάλεια μέσα στο Perseverance, σύμφωνα με το BBC.

I’ve got it! With better lighting down the sample tube, you can see the rock core I collected is still in there. Up next, I’ll process this sample and seal the tube. #SamplingMars

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/gumqpmoXBW

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 5, 2021