Ο σκελετός ενός Τρικεράτοπα, ηλικίας 66 εκατομμυρίων ετών θα γίνει σύντομα απόκτημα κάποιου…φαν των δεινοσαύρων, με την προϋπόθεση ο φαν αυτός να μπορεί να διαθέσει 1,2 εκατ. ευρώ.

Ο σκελετός, ο οποίος ονομάστηκε χαϊδευτικά από τους επιστήμονες «Μπιγκ Τζον», έχει ένα κρανίο μήκους 2,62 μέτρων και πλάτους 2 μέτρων, ενώ τα δύο μεγαλύτερά του κέρατα έχουν μήκος 1,1 μέτρου το καθένα και πλάτος μεγαλύτερο των 30 εκατοστών στη βάση τους, ενώ ήταν ικανά να αντέξουν περίπου 16 τόνους πίεσης.

Ο δεινόσαυρος ζούσε στη Laramidia, μια νησιωτική ήπειρο που εκτεινόταν ανάμεσα στη σημερινή Αλάσκα και το Μεξικό. Ο σκελετός του βρέθηκε σε περιοχή της σημερινής Νότιας Ντακότα, που στην αρχαιότητα αποτελούσε μια «κοιλάδα πλημμυρών». Η ανακάλυψή του έγινε τον Μάιο του 2014, από τον γεωλόγο Γουόλτερ Γ. Στάιν. Η ανασκαφή ολοκληρώθηκε έναν χρόνο μετά και ο σκελετός αποκαταστάθηκε πλήρως στην Ιταλία.

Τα λείψανα του Τρικεράτοπα είχαν διατηρηθεί μέσα στην λάσπη και ο σκελετός του είναι πλήρης κατά 60%, με το κρανίο, συγκεκριμένα, να είναι πλήρες κατά 75%. Παρόλα αυτά, ο «Μπιγκ Τζον» φέρει ακόμα τα σημάδια μιας δύσκολης ζωής. Στον λαιμό του βρέθηκαν αμυχές που είχαν προκύψει από την συμπλοκή του με έναν μικρότερο Τρικεράτοπα, πιθανώς εξαιτίας της διεκδίκησης εδαφών, ή ενός…ταιριού.

Με τα τρία του κέρατα, το «ράμφος» του που θυμίζει παπαγάλο και ένα «λειρί» που πιθανώς εκτεινόταν σε πλάτος του ενός μέτρου και χρησίμευε στην αυτοπροστασία ή την προσέλκυση ταιριού, το κρανίο του Μπιγκ Τζον αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα και εντυπωσιακά, σωζόμενα μέχρι σήμερα κρανία προϊστορικών ζώων.

A dinosaur skeleton is going under the hammer and is expected to fetch up to $1.77 million. ‘Big John’ is the largest triceratops dinosaur ever discovered by paleontologists https://t.co/jt6zyJp2N0 pic.twitter.com/dfdbjLKbH3

— Reuters (@Reuters) September 1, 2021