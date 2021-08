Ανακαλύφθηκε απολίθωμα πτερόσαυρου που έμοιαζε με «δράκο» και κυριαρχούσε πριν από 110 εκατ. χρόνια

Newsroom eleftherostypos.gr

Το απολίθωμα ενός πτερόσαυρου, ενός ιπτάμενου «δράκου» που κυριαρχούσε στους ουρανούς της Αυστραλίας πριν από περίπου 110 εκατομμύρια χρόνια, ανακαλύφθηκε στο βορειοδυτικό Κουίνσλαντ, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τα απολιθώματα πτερόσαυρων είναι σπάνια στην Αυστραλία καθώς έχουν καταγραφεί λιγότερα από 20 δείγματα, από τότε που οι παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν τα πρώτα οστά πτερόσαυρου στην ήπειρο πριν από περίπου δύο δεκαετίες.

Οι επιστήμονες ταυτοποίησαν το νεοανακαλυφθέν είδος, που ονομάζεται Thapunngaka shawi, από ένα απολιθωμένο κομμάτι μιας κάτω γνάθου που βρέθηκε σε μια τοποθεσία στο βορειοδυτικό Κουίνσλαντ και χρονολογείται στην Κρητιδική περίοδο (περίπου 145,5 εκατομμύρια έως 65,5 εκατομμύρια χρόνια πριν).

Το κρανίο του T. shawi είχε μήκος πάνω από 1 μέτρο και είχε περίπου 40 δόντια, γεγονός που καθιστά το εξαφανισμένο ερπετό, «το πιο κοντινό είδος που θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε με έναν πραγματικό δράκο», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης Τιμ Ρίτσαρντς, υποψήφιος διδάκτωρ και ερευνητής στο Εργαστήριο Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών και Εμβιομηχανικής του Πανεπιστημίου του Queensland (UQ).

Το όνομα του γένους του πτερόσαυρου, «Thapunngaka», προέρχεται από μία από τις γλώσσες που μιλούν οι αυτόχθονες του έθνους Wanamara, οι οποίοι ζουν εκεί όπου ανακαλύφθηκε το απολίθωμα. Το όνομα ενσωματώνει τις λέξεις «thapun» και «ngaka», οι οποίες σημαίνουν «δόρυ και «στόμα» αντίστοιχα», έγραψαν οι ερευνητές. Το «Shawi», η ονομασία του είδους, είναι μια αναφορά στον άνθρωπο που βρήκε το απολίθωμα, έναν ερασιτέχνη χρυσοθήρα ονόματι Λεν Σο (Len Shaw).

Based on comparisons with the rostra of other anhanguerians we estimate the holotype belonged to an animal with a wingspan around seven metres. This makes Thapunngaka shawi Australia's largest pterosaur, and the third largest nominal species of anhanguerian globally. pic.twitter.com/gXljuVnKZs

— Steve Salisbury (@implexidens) August 9, 2021