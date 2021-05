Συννεφιά στον Κόκκινο Πλανήτη - Εικόνες από το Curiosity

Newsroom eleftherostypos.gr

Νέα μυστικά του πλανήτη Άρη φαίνεται πως «ξεκλειδώνει» το ρόβερ «Curiosity» της NASA καθώς ο φωτογραφικός φακός του απαθανάτισε σύννεφα πάνω από τον κόκκινο πλανήτη, τα οποία μάλιστα σχηματίστηκαν ψηλότερα από την επιφάνεια του.

Σύμφωνα με τους αστρονόμους, η εμφάνιση νεφών στην ατμόσφαιρα του Άρη είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, καθώς συνήθως συσσωρεύονται κοντά στον ισημερινό του κόκκινου πλανήτη και μόνο κατά τη διάρκεια της πιο κρύας εποχής του χρόνου, δηλαδή λίγο πριν ολοκληρωθεί ένα πλήρες αριανό έτος -που αντιστοιχεί με μία διετία στη Γη.

Heading into the weekend like a cloud on Mars.

This GIF shows clouds drifting over Mount Sharp. Each frame was stitched together from six individual images. https://t.co/Gtgz9Iu822 (2/4) pic.twitter.com/VPvSri1Sdh

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 28, 2021