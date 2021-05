Newsroom eleftherostypos.gr

Η Εθνική Διοίκηση Διαστήματος της Κίνας (CNSA) έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες από τον Άρη που τράβηξε το ρομποτικό όχημα εξερεύνησης (ρόβερ) Zhurong. Το κινεζικό ρόβερ έφτασε στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη νωρίς την Κυριακή, ώρα Πεκίνου. Πλέον η Κίνα είναι η δεύτερη χώρα, μετά τις ΗΠΑ, που έχει στείλει επιτυχώς έναν ανιχνευτή στην επιφάνεια του Άρη.

Τώρα, οι επιστήμονες σπεύδουν να αναλύσουν δορυφορικές εικόνες και γεωλογικούς χάρτες για να εντοπίσουν σημεία που χρίζουν έρευνας. Ιδιαίτερης σημασίας είναι ένα πιθανό ηφαίστειο λάσπης, ένας τύπος εδάφους που δεν έχει επισκεφτεί κανένα άλλο ρόβερ στον Άρη.

«Θέλουμε να σχεδιάσουμε τη διαδρομή του ρόβερ», λέει ο Σιάο Λονγκ, πλανητικός γεωλόγος στο Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών της Κίνας στη Γουχάν και προσθέτει ότι επιστήμονες σε ολόκληρη την Κίνα θα έχουν τώρα την μοναδική ευκαιρία να συμβάλλουν στο σχεδιασμό της διαδρομής του Zhurong.

«Ορισμένες ομάδες θα προσπαθήσουν να σχεδιάσουν τη διαδρομή- πού θα πάει, σε ποιο χρονικό πλαίσιο, ώστε να επισκεφθει όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία σε μια αποστολή 90 ημερών», προσθέτει ο Τζόζεφ Μικάλσκι, πλανητικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.

