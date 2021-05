Η Dell Technologies και το i2b2 tranSMART δημιουργούν «Ψηφιακά Δίδυμα» για τη θεραπεία ασθενών με μακροχρόνια συμπτώματα COVID-19

Newsroom eleftherostypos.gr

Μέσω της έρευνας σε ασθενείς της COVID-19 με μακροχρόνιες επιπλοκές, θα δημιουργηθεί εξατομικευμένη εκτίμηση κινδύνου για την υγεία τους και συστάσεις θεραπευτικής αγωγής με βάση το μοναδικό ιατρικό ιστορικό και το γενετικό υπόβαθρο των ασθενών.

Η έρευνα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τα «ψηφιακά δίδυμα» θα στηρίξει νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως και θα συμβάλει στον μακρόπνοο στόχο της Dell να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και την κλίμακα για την προώθηση της υγείας, της εκπαίδευσης και των οικονομικών ευκαιριών για 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους έως το 2030

Η Dell Technologies (NYSE:DELL) βοηθά το Ίδρυμα i2b2 tranSMART, έναν μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό ανοιχτού κώδικα, να κινητοποιήσει τεράστιες ποσότητες παγκόσμιων δεδομένων ασθενών που έχουν αποχαρακτηρισθεί, για τη δημιουργία εικονικών μοντέλων ασθενών – γνωστών ως ψηφιακών διδύμων – για τη θεραπεία των μακροχρόνιων επιπτώσεων της COVID-19.

Μέσω της σύγχρονης υποδομής της Dell Technologies, η κοινότητα i2b2 tranSMART θα χρησιμοποιήσει μη ταυτοποιημένα δεδομένα ασθενών για την παραγωγή ψηφιακών διδύμων. Οι ερευνητές μπορούν στη συνέχεια να εκτελέσουν εκατομμύρια εξατομικευμένες προσομοιώσεις θεραπείας στα ψηφιακά δίδυμα για να καθορίσουν την καλύτερη δυνατή θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς, με βάση το γενετικό υπόβαθρο και το ιατρικό ιστορικό.

Για να καταστεί αυτό δυνατό και να παρέχει τις απαιτούμενες δυνατότητες υπολογιστικής, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και τις προηγμένες δυνατότητες αποθήκευσης για τη δημιουργία ψηφιακών διδύμων, η Dell Technologies δημιούργησε έναν θύλακα δεδομένων (data enclave) – ένα ασφαλές δίκτυο αποθήκευσης δεδομένων – που αποτελείται από συστήματα αποθήκευσης Dell EMC PowerEdge, PowerStore και PowerScale, καθώς και υπηρεσίες ενσωμάτωσης VMware WorkSpace One και Boomi. Στο θύλακα δεδομένων, οι ερευνητές συλλέγουν, αποθηκεύουν και αναλύουν δεδομένα διάσπαρτα σε διάφορα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικά αρχεία υγείας και στο μέλλον θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν τα ψηφιακά δίδυμα με κλινικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που συλλέγονται μέσω συστημάτων επιτήρησης στους αναπνευστήρες και τις συσκευές καρδιακής παρακολούθησης.

«Αυτό το έργο είναι ένα ιδανικό παράδειγμα της παγκόσμιας ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας που ενώνεται για να υποστηρίξει τους ανθρώπους που πάσχουν από μια νόσο που δεν είναι καλά κατανοητή», δήλωσε ο Jeremy Ford, vice president of strategic giving and social innovation, Dell Technologies vice president of strategic giving and social innovation, Dell Technologies. «Σε συνεργασία με το Ίδρυμα i2b2 tranSMART, θα εφαρμόσουμε την τεχνογνωσία και την τεχνολογία μας για την κατασκευή ψηφιακών διδύμων, την ανταλλαγή δεδομένων, τη διεξαγωγή προσομοιώσεων και αναλύσεων – χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουμε στην κατανόηση και την καλύτερη θεραπεία των ασθενών με μακροχρόνιες επιπλοκές εξαιτίας της COVID».

Αρχικά, οι ερευνητές θα χρησιμοποιήσουν το θύλακα δεδομένων για να τροφοδοτήσουν 70.000 εξετάσεις, προσομοιώσεις και αναλύσεις ασθενών, οι οποίες θα μοιραστούν με το 4CE Consortium μια διεθνή κοινοπραξία περισσότερων από 200 νοσοκομείων και ερευνητικών κέντρων, συμπεριλαμβανομένων συνεργατικών σχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Σιγκαπούρη, την Ισπανία, τη Βραζιλία, την Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η προσπάθεια έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί με δεδομένα για έως και δύο εκατομμύρια ψηφιακά δίδυμα τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Κατανόηση και θεραπεία των μακροχρόνιων επιπτώσεων της COVID

Εκτιμάται ότι 1 στα 20 άτομα με COVID-19 είναι πιθανό να εμφανίσουν μακροπρόθεσμα συμπτώματα, που κυμαίνονται από βαθιά κόπωση, ομίχλη του εγκεφάλου, πονοκεφάλους, καρδιακή αρρυθμία, πυρετούς και δύσπνοια. Οι ασθενείς που υποφέρουν από αυτό που είναι επίσημα γνωστό ως σοβαρές επιπλοκές του SARS-CoV-2 (Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 – PASC). Ελάχιστα γνωρίζουμε γιατί μερικοί ασθενείς συνεχίζουν να επηρεάζονται μετά την έξοδο του ιού από το σώμα ή για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Για να μάθουν περισσότερα, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας ανακοίνωσαν πρόσφατα την πρώτη φάση μιας τετραετούς πρωτοβουλίας ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της έρευνας του PASC.

Η έρευνα για αυτές τις επιπλοκές απαιτεί κολοσσιαίες ποσότητες δεδομένων ασθενών. Σε απευθείας συνεργασία με την κοινοπραξία 4CE Consortium, το Ίδρυμα i2b2 tranSMART έχει υποστηρίξει την κινητοποίηση δεδομένων από ένα δίκτυο περισσότερων από 200 ιδρυμάτων παγκοσμίως. Για την προστασία του απορρήτου των ασθενών, όλα τα δεδομένα αποχαρακτηρίζονται πριν υποβληθούν στην κοινοπραξία 4CE.

«Σε αυτό το στάδιο, οι επαγγελματίες υγείας πραγματοποιούν νέες ανακαλύψεις αναπτύσσοντας και αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των θεραπειών COVID-19», δήλωσε ο Δρ. Shawn Murphy, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος i2b2 tranSMART. «Αυτή η νέα πλατφόρμα που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη θα τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν την αλματώδη ανάπτυξη των ερευνητικών ευρημάτων για να παρέχουν καλύτερη φροντίδα και στοχευμένες θεραπείες για τους ασθενείς τους. Δημιουργώντας αυτά τα ψηφιακά δίδυμα, αναβαθμίζουμε την κλινική έρευνα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.φ

H Dell Technologies απελευθερώνει την αξία των δεδομένων στο Edge

Η Dell Technologies παρέχει μια συνεπή προσέγγιση στην υποδομή, τα δεδομένα, τις εφαρμογές και την ασφάλεια για ένα μέλλον με εκατομμύρια συστήματα στο edge

Η πλατφόρμα Dell EMC Streaming Data Platform φέρνει την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στα δικτυακά άκρα (edge)

Η νέα πρόταση στο edge για τον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και των περιθωρίων κέρδους, ενοποιώντας κρίσιμες εφαρμογές

Η Dell Technologies (NYSE:DELL) παρουσιάζει λύσεις και συνεργασίες που έχουν σχεδιαστεί για να εξάγουν περισσότερη αξία από τα δεδομένα στο edge. Οι νέες προτάσεις της εταιρείας αποτελούν μέρος της στρατηγικής της για την παροχή πλήρως ολοκληρωμένων τεχνολογιών που επιτρέπουν τη λειτουργία και τη διαχείριση των φορτίων εργασίας σε πολλαπλά clouds και εφαρμογές.

Οι συσκευές σε περιβάλλοντα edge χρησιμεύουν ως μια αυξανόμενη πηγή δεδομένων. Η Gartner προβλέπει ότι πάνω από το 50% των δεδομένων που δημιουργούνται από επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός του data center ή του cloud έως το 2022. Η Dell Technologies οδηγεί τη στροφή προς το edge – τον επόμενο τεχνολογικό ορίζοντα – αξιοποιώντας τις επιβεβαιωμένες ικανότητές της σε κατανεμημένες υπολογιστικές δυνατότητες, δυνατότητες κλιμάκωσης και την εφοδιαστική της αλυσίδα.

«Τα δεδομένα είναι τα νομίσματα του ψηφιακού κόσμου και ήρθε η ώρα για τους πελάτες να τα μεταφέρουν στην τράπεζα», δήλωσε ο Jeff Boudreau, president and general manager, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies. «Το edge ανταγωνίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά τα κέντρα δεδομένων και τα δημόσια clouds ως την πηγή από την οποία οι οργανισμοί αποκτούν πολύτιμες πληροφορίες. Τοποθετώντας υπολογιστές, συστήματα αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων εκεί που δημιουργούνται τα δεδομένα, μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις».

Οι νέες λύσεις και συνεργασίες περιλαμβάνουν:

Dell EMC Streaming Data Platform: Μια αναβαθμισμένη πλατφόρμα δεδομένων ροής Dell EMC (SDP), η οποία προσφέρει ισχυρή ικανότητα ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο edge. Με μικρότερο αποτύπωμα, το SDP είναι ιδανικό για τη λήψη, την αποθήκευση και την ανάλυση δεδομένων ροής σε πραγματικό χρόνο στο edge. Ένας πελάτης που κατέχει πάρκο αναψυχής χρησιμοποιεί το SDP για να αποστέλλει ειδοποιήσεις στο προσωπικό όταν μια εγκατάσταση χρειάζεται συντήρηση. Το πάρκο μπορεί να αξιολογήσει γρήγορα και να διορθώσει το τεχνικό ζήτημα αντί να περιμένει μέχρι να χρειαστούν δαπανηρές επισκευές.

Λύσεις στο edge για τον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής κατασκευής από την Dell Technologies: Η αρχιτεκτονική αναφοράς Dell Technologies Manufacturing Edge Reference Architecture with PTC βοηθά τις εταιρείες βιομηχανικών κατασκευών να αντλούν πληροφορίες από σταθμούς εργασίας, υπολογιστές, κινητές συσκευές και άλλα τελικά σημεία εντός του κατασκευαστικού περιβάλλοντος. Με πρόσβαση στα δεδομένα του edge σε ένα μέρος, οι εταιρείες μπορούν να αυξήσουν την αξιοπιστία της γραμμής παραγωγής, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο.

«Οι λύσεις της PTC βοηθούν τις εταιρείες να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και συντηρούν προϊόντα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής και το edge έχει γίνει ο νέος ορίζοντας για την καινοτομία”, δήλωσε ο Jonathan Kateman, senior vice president, M&A and Technology Partnerships, PTC. «Με την επικυρωμένη λύση της Dell Technologies για τον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα βιομηχανικά περιβάλλοντα ΙοΤ Industrial IoT – (IIoT)».

