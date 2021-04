NASA: Το Ingenuity ολοκλήρωσε την πρώτη του πτήση στον Άρη

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση του ρομποτικού ελικοπτέρου Ingenuity της NASA στον πλανήτη Άρη, όπως ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ.

Το drone απογειώθηκε και προσγειώθηκε επιτυχώς, όπως έγινε γνωστό. Πρόκειται για την πρώτη ελεγχόμενη πτήση σε κάποιον άλλον πλανήτη. Το Ingenuity βρέθηκε πάνω από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη για λιγότερο από ένα λεπτό.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"

The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG

— NASA (@NASA) April 19, 2021