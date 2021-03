Η NASA απεφάνθη: Ασφαλής η Γη από τον αστεροειδή Apophis τουλάχιστον για τα επόμενα 100 χρόνια!

Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά την ανακάλυψη του το 2004, ο αστεροειδής Άποφις έχει θεωρηθεί ένας από τους πιο επικίνδυνους για να προσκρούσει στη Γη κάποια στιγμή στο όχι μακρινό μέλλον.

Όμως, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), νέοι υπολογισμοί της τροχιάς του καταλήγουν στην εκτίμηση των επιστημόνων ότι σίγουρα κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί μέσα στα επόμενα τουλάχιστον 100 χρόνια.

Έχοντας διάμετρο περίπου 340 μέτρα, ο Άποφις θεωρήθηκε σοβαρή απειλή, όταν εκτιμήθηκε ότι θα περάσει ανησυχητικά κοντά από τη Γη τον Απρίλιο του 2029 (σε απόσταση μόλις 32.000 χιλιομέτρων, μικρότερη εκείνης των γεωσύγχρονων δορυφόρων), αν και, όπως έδειξαν κατοπινές αναλύσεις δεν υπάρχει τότε κίνδυνος πρόσκρουσης. Εξίσου καθησυχαστική υπήρξε η πρόβλεψη και για την επόμενη κοντινή διέλευση του το 2036.

Studies confirm there is no risk of asteroid 99942 Apophis impacting Earth for at least another century. Originally identified in 2004, new data have better defined the orbit of Apophis, putting astronomers at ease. Learn more: https://t.co/6a7zxeSLYF pic.twitter.com/EX8KXlXpWP

— NASA (@NASA) March 26, 2021