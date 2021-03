Android: «Κράσαραν» σε όλο τον κόσμο τα κινητά – Πώς θα το φτιάξετε μόνος σας

Newsroom eleftherostypos.gr

Πρόβλημα σε χιλιάδες χρήστες συσκευών Android σε όλο τον κόσμο έχει παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα αιφνιδίως να σταματούν να λειτουργούν οι εφαρμογές.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε ταχύτατα, με την Google να δηλώνει πως για την κατάσταση ευθύνεται η εφαρμογή συστήματος «Android System WebView».

Η πιο γρήγορη λύση για να διορθώσει κανείς τα προβλήματα είναι να πραγματοποιήσει απεγκατάσταση των updates του WebView μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις της συσκευής του, μετά στην ενότητα Apps, μετά στην εφαρμογή Android System WebView και τέλος επιλέγοντας «Uninstall Updates».

Τη συγκεκριμένη λύση πρότεινε αργότερα και ο επίσημος λογαριασμός της Samsung στις ΗΠΑ:

Hi! Thanks for bringing this to our attention. Please remove the Webview Update and then restart the phone. Here are the steps: Go settings > apps > tap the three dots in the top right corner > show system apps > search for Android System WebView > select Uninstall updates. ^Nina

— Samsung Support US (@SamsungSupport) March 22, 2021