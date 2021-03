Ο πλανήτης Άρης είχε νερό το οποίο χάθηκε στο Διάστημα [εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Το άφθονο νερό του πλανήτη Άρη χάθηκε στο Διάστημα από τις καταιγίδες σκόνης και την απόσταση του προς τον Ήλιο.

Ο Άρης έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του κάποτε άφθονου νερού του με διαφυγή στο διάστημα, με ορισμένες όμως ποσότητες του να παραμένουν στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, αποκαλύπτουν νέα στοιχεία του προγράμματος Mars Express της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), σημειώνοντας πως η διαφυγή του στο Διάστημα επιταχύνθηκε από καταιγίδες σκόνης και την εγγύτητα του πλανήτη προς τον Ήλιο, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες ποσότητες νερού μπορεί να έχουν υποχωρήσει υπόγεια.

Αν και άνυδρος σήμερα, ο Άρης ήταν κάποτε ένας κόσμος που καλύπτονταν από νερό, όπως ο δικός μας. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται πλέον σε εικόνες τεράστιων, διαμορφωμένων από πλημμύρες καναλιών εκροής, κοιλάδων ποταμών και τα δέλτα ποταμών λαξευμένων στην επιφάνεια του πλανήτη, καθώς και σε παρατηρήσεις ραντάρ των δεξαμενών υγρού νερού που είναι εγκλωβισμένες κάτω από τον πάγο και τη σκόνη του νότιου πόλου του Άρη.

Το νερό μπορεί τώρα μεν να υπάρχει στον Άρη μόνο με τη μορφή πάγου ή φυσικού αερίου λόγω της χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης στον πλανήτη, που είναι μικρότερο από 1% αυτής της Γης, ωστόσο ο Άρης έχει χάσει μεγάλο μέρος του νερού του στο διάστημα τα τελευταία δισεκατομμύρια χρόνια και εξακολουθεί να διαρρέει νερό από την ατμόσφαιρά του σήμερα.

Δύο νέες μελέτες, με επικεφαλής την Άννα Φεντόροβα από το Ινστιτούτο Διαστημικής Έρευνας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και της Ζεν Ιβ Σαφρέϊ του γαλλικού εργαστηρίου παρακολούθησης της ατμόσφαιρας αποκαλύπτουν τώρα με ποιον τρόπο διαφεύγει στην ατμόσφαιρα του Άρη το νερό. Αποκαλύπτουν επίσης ότι αυτή η διαδικασία επηρεάζεται από την απόσταση του πλανήτη από τον Ήλιο και τις αλλαγές στο κλίμα και τον καιρό του, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών παγκόσμιων καταιγίδων σκόνης που παρατηρούνται συχνά στον πλανήτη.

Και οι δύο μελέτες χρησιμοποίησαν εκτεταμένα, πολυετή σύνολα δεδομένων που ελήφθησαν από το όργανο SPICAM στην τροχιά του πλανήτη, όπως την φασματοσκοπία για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας του Άρη.

