«Έπεσαν» WhatsApp, Facebook και Instagram – Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες

Προβλήματα σύνδεσης αντιμετωπίζουν οι χρήστες Facebook, Instagram τις τελευταίες ώρες, καθώς οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα.

Ανάμεσα στα άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι και η επικοινωνία μέσω της υπηρεσίας Messenger που παρέχει το Facebook, η οποία για την ώρα δεν είναι διαθέσιμη.

Σύμφωνα με το Downdetector, και οι τρεις πλατφόρμες έχουν «πέσει» και το πρόβλημα εμφανίζεται σε όλον τον κόσμο, αλλά οι βασικές αναφορές έρχονται από την αμερικανική ήπειρο.

User reports indicate Facebook is having problems since 1:35 PM EDT. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown

