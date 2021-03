NASA: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δοκιμή του πρώτου πυραύλου που θα στείλει ανθρώπους στη Σελήνη, από το έτος 1972 και μετά

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ο πιο ισχυρός διαστημικός πύραυλος της εποχής μας, ο πύραυλος SLS της NASA, δοκιμάστηκε χθες και φαίνεται πως λειτουργεί άψογα.

Ο πύραυλος αυτός πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σύντομα για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στο φεγγάρι από το 1972.

Στην δοκιμή που πραγματοποίησε η NASA, οι μηχανές του πυραύλου τέθηκαν σε λειτουργία για 8 λεπτά, το χρόνο δηλαδή που θα χρειαστεί ώστε να εκτοξευτεί από τη Γη και να ξεκινήσει το ταξίδι του προς τη σελήνη.

Η δοκιμή έλαβε χώρα στο Διαστημικό Κέντρο Stennis, στο Μισσισσιπί των ΗΠΑ.

Τα καυσαέρια που προκλήθηκαν από τη δραστηριότητα των μηχανών του πυραύλου δημιούργησαν ένα τεράστιο σύννεφο, ορατό ακόμη και από το διάστημα, απ’ όπου το κατέγραψε ένας δορυφόρος της NASA.

Using the @NASA_Marshall Ground Receiving Station for @NOAA‘s GOES-16 satellite, we were able to see from space the @NASA_SLS hotfire test at @NASAStennis! pic.twitter.com/LRr3hco3dn

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) March 18, 2021