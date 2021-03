Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος αναζητά 8 άτομα για να τον συνοδεύσουν σε πριβέ ταξίδι στο φεγγάρι!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο δισεκατομμυριούχος Γιουσάκου Μαεζάβα ζήτησε από 8 πολίτες να τον συνοδεύσουν στο ταξίδι του γύρω από το φεγγάρι, με όχημα της SpaceX του Έλον Μασκ.

«Θέλω να έρθουν μαζί μου άνθρωποι προερχόμενοι από κάθε είδους περιβάλλον», είπε ο Μαεζάβα σε βίντεο που ανήρτησε στο Twitter, με το οποίο παρέπεμπε επίσης σε σελίδα με όλες τις λεπτομέρειες για το πώς να κάνει κανείς αίτηση.

Ο Μαεζάβα προτίθεται να καλύψει όλα τα έξοδα του ταξιδιού, οπότε οι συνεπιβάτες του θα ταξιδέψουν δωρεάν.

Η αποστολή, με τίτλο «dearMoon» («αγαπητό Φεγγάρι») έχει προγραμματιστεί για το 2023.

Οι αιτούντες θα πρέπει να πληρούν δύο βασικά κριτήρια: Να «είναι πρόθυμοι να ενισχύσουν όσες δραστηριότητες κάνουν ήδη και μπορούν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και την κοινωνία» και να «είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος με παρόμοιες φιλοδοξίες»- ό,τι και αν σημαίνει αυτό.

