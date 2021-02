Κυρίες και κύριοι αυτός είναι ο Άρης: Νέες εικόνες της NASA από το ρόβερ Perseverance

Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Την περασμένη εβδομάδα η παγκόσμια κοινότητα παρακολούθησε την προσεδάφιση του ρόβερ «Perseverance» της NASA στον πλανήτη Άρη.

Το βράδυ της Δευτέρα και τρεις ημέρες μετά την άφιξη του τελευταίου απεσταλμένου της στον Άρη, η NASA δημοσίευσε το πολυαναμενόμενο βίντεο της προσεδάφισης του Perseverance, της πιο επικίνδυνης φάσης μιας αποστολής που θα αναζητήσει ενδείξεις ζωής στον κόκκινο πλανήτη.

Μέχρι σήμερα οι υπεύθυνοι της αποστολής στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια είχαν δημοσιοποιήσει μόνο μια φωτογραφία της πολύπλοκης επιχείρησης, τραβηγμένη από κάμερα GoPro στην ιπτάμενη πλατφόρμα που κατέβασε απαλά το ρομπότ στην αρειανή επιφάνεια.

Το πρώτο βίντεο συγκεντρώνει εικόνες από διαφορετικές κάμερες στην ιπτάμενη πλατφόρμα και στο ίδιο το ρομπότ, δυστυχώς όμως δεν περιλαμβάνει ήχο όπως αναμενόταν.

Χρειάστηκαν μέρες για να ληφθεί όλο το υλικό, περίπου 30 gigabyte, δεδομένου ότι το Perseverance μεταδίδει μόνο 2 megabit δεδομένων ανά δευτερόλεπτο. Το σήμα λαμβάνεται αρχικά στον αμερικανικό δορυφόρο MRO που κινείται σε τροχιά γύρω από τον Άρη και στη συνέχεια μεταδίδεται στο δίκτυο διαπλανητικής επικοινωνίας της NASA με σταθμούς στην Καλιφόρνια, την Ισπανία και την Αυστραλία.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it. #CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν προγραμματισμένο να αναπτυχθεί και ο κεντρικός ιστός του ρομπότ όπου βρίσκονται οι κύριες κάμερες, ο οποίος παρέμενε διπλωμένος στη διάρκεια του ταξιδιού προς τον Άρη.

Οι κάμερες θα δημιουργήσουν καρέ προς καρέ μια πανοραμική άποψη του κρατήρα Τζέζερο όπου προσεδαφίστηκε το ρομπότ, και θα τραβήξουν και selfie του ρομπότ για την αναγνώριση τυχόν βλαβών.

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars

Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy

More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021