Προσεδάφιση του Perseverance στον Άρη: Οι πρώτες αντιδράσεις ειδικών και κοινού στα social media

Το διαστημικό ρόβερ της NASA Perseverance προσεδαφίστηκε χθες στον κρατήρα Jezero του πλανήτη Άρη, περί τις 10:55 μ.μ. ώρα Ελλάδος – Βασικός σκοπός του Perseverance είναι η αναζήτηση πιθανών ιχνών προαιώνιας ζωής στον πλανήτη Άρη.

Στην αίθουσα ελέγχου στην Πασαντένα της Καλιφόρνιας, οι ομάδες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα χαράς τη στιγμή της επιβεβαίωσης προσεδάφισης.

Η πρώτη εικόνα του πλανήτη Άρη, την οποία έστειλε το Perseverance στη Γη, είναι η εξής:

Η επιτυχία με την οποία στέφθηκε η έναρξη της αποστολής έτυχε της επιδοκιμασίας και του ενθουσιασμού του κοινού, από απλούς πολίτες έως τους αστροναύτες που θεωρούν ότι η αποστολή σημαίνει την έναρξη μιας νέας εποχής για την εξερεύνηση του διαστήματος.

Πολλοί από τους χρήστες των κοινωνικών μέσων δικτύωσης αστειεύτηκαν σχετικά με την ανακάλυψη ζωής στον Άρη, παρεμβαίνοντας στην εικόνα που έστειλε το Perseverance:

#Perseverance has captured the first images of life on Mars.. 🤭 pic.twitter.com/Uwi1pZVIPT

Ο…Μπέρνι Σάντερς ως πρώτο δείγμα ζωής στην επιφάνεια του Άρη.

Εξωγήινοι από την blockbuster ταινία επιστημονικής φαντασίας «Alien» βοηθούν το Perseverance να βγάλει τη σέλφι του.

The first photo from NASA’s rover, Perseverance, is in! pic.twitter.com/tSzadRqY8f

Άλλη μια τρομακτική υπόθεση χρήστη του Twitter για το τι είδε το Perseverance στον Άρη!

Πολλοί επιστήμονες έσπευσαν επίσης να επαινέσουν την αποστολή και να εξηγήσουν στο κοινό τι πραγματικά φαίνεται στη φωτογραφία, που έκανε το γύρο του κόσμου:

Η αστροφυσικός Nina Lanza υποδεικνύει στο κοινό την ύπαρξη του κρατήρα Jezero στην επιφάνεια του Άρη.

The rover has landed about 35 metres from the nearest rocks we could identify from orbit, on the basis of their shadows.

The spacecraft’s Terrain Relative Navigation seems to have worked INCREDIBLY#CountdownToMars

— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) February 18, 2021