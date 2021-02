ΗΠΑ: Κλωνοποιήθηκε το πρώτο αμερικανικό είδος ζώου που απειλούταν με εξαφάνιση

Newsroom eleftherostypos.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ η κλωνοποίηση του πρώτου αμερικανικού είδους ζώου που απειλείται με εξαφάνιση.

Επιστήμονες του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Revive and Restore», που εξειδικεύεται στην ψύξη και κλωνοποίηση νεκρών ζώων, κατάφεραν να δημιουργήσουν την Ελίζαμπεθ Ανν, ένα μαυροπόδαρο κουνάβι, χρησιμοποιώντας τα γονίδια ενός άλλου κουναβιού, της Γουίλα, η οποία είχε πεθάνει και καταψυχθεί το 1988.

Welcome, Elizabeth Ann! This cloned Black-footed Ferret is now the most genetically valuable of her species. Read the press release about this major milestone for conservation https://t.co/ApFcwbH6ml due to our partnership with @frozenzoo @usfwsnews @ViaGenPets_ pic.twitter.com/gIze2XkwNR

Τα μαυροπόδαρα κουνάβια είναι ένα είδος εύκολα αναγνωρίσιμο, καθώς φέρουν έντονους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια τους.

Νυκτόβια κατά βάση, τα κουνάβια αυτά τρέφονται με άλλα τρωκτικά και θεωρούνταν εξαφανισμένο είδος για πολλά χρόνια, ώσπου το 1981 ο ιδιοκτήτης ενός σκύλου στο Γουαϊόμινγκ εξεπλάγη, όταν ο σκύλος έφερε στην πόρτα του ένα μαυροπόδαρο κουνάβι που είχε πεθάνει πρόσφατα.

Τα κουνάβια, ο πληθυσμός των οποίων είχε σε κάθε περίπτωση περιοριστεί σημαντικά, απειλούνταν κυρίως από το γεγονός ότι κυνηγοί και αγρότες δηλητηρίαζαν τα τρωκτικά που αποτελούσαν την τροφή τους, προκειμένου να μετατρέψουν μεγάλες άγριες εκτάσεις σε βοσκοτόπια.

Με την διαπίστωση ότι το είδος επιβίωνε ακόμα, οι ειδικοί είχαν εντείνει τις προσπάθειες προστασίας του κατά την δεκαετία του ’90, απελευθερώνοντας πολλά κουνάβια στις δυτικές ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Όταν το κουνάβι ονόματι Γουίλα πέθανε το 1988, το Υπουργείο Αθλητισμού και Ψαρέματος του Γουαϊόμινγκ κανόνισε την μεταφορά του σώματος του ζώου σ’ έναν «κατεψυγμένο ζωολογικό κήπο» στο Σαν Ντιέγκο, όπου φυλάσσονται τα κύτταρα πάνω από 1.100 ειδών ζώων από όλο τον κόσμο.

Perseverance can get us anywhere! From Meeteetse, Wyoming, to Mars. After 7.5 years of planning, permitting, and research, we are pleased to announce the birth of Elizabeth Ann, the first cloned U.S. endangered species. (Video, thanks to @USFWS) https://t.co/7JHV7HhsPb pic.twitter.com/NlHzDIZrmu

— Revive & Restore (@Revive_Restore) February 18, 2021