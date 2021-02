Έφτασε η ώρα για τους πρώτους «παραστροναύτες»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ήρθε φαίνεται η ώρα για τα άτομα με αναπηρία να κατακτήσουν και το διάστημα.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη διαδικασία για την ανεύρεση νέων αστροναυτών και, μεταξύ αυτών, για πρώτη φορά αναζητά υποψήφιους με κάποια αναπηρία.

Η ESA θα δεχτεί αιτήσεις από τον Μάρτιο έως τον Μάιο από υποψήφιους για τέσσερις έως έξι θέσεις αστροναυτών και, σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμεί η διαδικασία να είναι όσο ανοικτή γίνεται, ώστε να συμπεριλάβει και ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες. Μάλιστα ζήτησε από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή να τη συμβουλεύσει κατά τη διαδικασία επιλογής.

On #YourWayToSpace? Find out more about ESA's #AstronautSelection: tune in today from 12:00 GMT/13:00 CET 👉 https://t.co/F3Y53FHkry

We'll launch a new web site today with more info and selection criteria. Applications open on 31 MARCH.

👉 https://t.co/IDfJq13miK#ESArecruits pic.twitter.com/SjkwcZWAoX

— ESA (@esa) February 16, 2021