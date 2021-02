Νανοχαμαιλέοντας: Το μικρότερο ερπετό του κόσμου που χωράει στην άκρη του δαχτύλου μας

Newsroom eleftherostypos.gr

Το μικρότερο ερπετό του κόσμου, η Brookesia nana ή «νανοχαμαιλέοντας», χωράει στην άκρη του δαχτύλου σας, καθώς δεν ξεπερνά τα 2,5 εκατοστά σε μέγεθος.

Πρόκειται για ένα είδος χαμαιλέοντα που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2012 και συναρπάζει τους επιστήμονες καθώς, σε αντίθεση με τα περισσότερα σπονδυλωτά, το συγκεκριμένο είδος δεν μεγαλώνει σχεδόν καθόλου σε μέγεθος από τη στιγμή που γεννιέται.

Σε αντίθεση, επίσης, με τους άλλους χαμαιλέοντες, ο νανοχαμαιλέων δεν αλλάζει χρώμα, διατηρώντας πάντα το φυσικό του χλωμό καφετί, και προτιμά να κινείται και να μένει στο έδαφος αντί για τα κλαδιά των δέντρων.

Μια άλλη ιδιαιτερότητα του είδους είναι ότι τα θηλυκά ξεπερνούν τα αρσενικά κατά μερικά χιλιοστά σε μήκος, κάτι που δεν παρατηρείται σε κανένα άλλο είδος ερπετού.

Meet the nano-chameleon, which at about the size of a sunflower seed, fits on the tip of a finger and may be the smallest reptile on Earth https://t.co/cYm1ceuCDF

— National Geographic (@NatGeo) February 1, 2021