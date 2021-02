Αστροφυσικός του Χάρβαρντ για αντικείμενο στο ηλιακό μας σύστημα: Μπορεί να ανήκει σε εξωγήινο πολιτισμό

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο αστροφυσικός του Χάρβαρντ, Avi Loeb, ήρθε σε ρήξη με συναδέλφους του σχετικά με την πιθανή προέλευση ενός αντικειμένου που εντοπίστηκε στο ηλιακό μας σύστημα.

Το αντικείμενο κατεγράφη το 2017 από τηλεσκόπιο της Χαβάης, και ονομάστηκε από τους ειδικούς Oumuamua, που στην τοπική γλώσσα του νησιού σημαίνει «κατάσκοπος».

Αρχικά, οι επιστήμονες είχαν εικάσει ότι επρόκειτο για κάποιον αστεροειδή, υπόθεση που απέκλεισαν στην πορεία, καθώς το αντικείμενο ήταν υπερβολικά επίμηκες και λείο για να αποτελεί ένα τέτοιο ουράνιο σώμα.

#Space : how the 2nd known #interstellar visitor makes #Oumuamua (1st known interstellar visitor) seem even odder ► https://t.co/1k9diNgIyJ via @ScienceNews pic.twitter.com/dPkuWTrRm1

Οι ειδικοί σύντομα απέκλεισαν την πιθανότητα το αντικείμενο να αποτελεί κομήτη, καθώς δεν φαινόταν να συνοδεύεται από τις λαμπερές «ουρές» αερίων που ακολουθούν τους κομήτες στην τροχιά τους.

Το αντικείμενο φαίνεται, μάλιστα, πως κινείται «απωθώντας» την ηλιακή ακτινοβολία, εκτοξευόμενο σε μια ευθεία γραμμή αντί μιας κυκλικής ή ημικυκλικής τροχιάς.

The interestellar visitor #Oumuamua could be a comet with an outburst that accelerated its movement.

It was 10 times more reflective than comets of our Solar System.@NASAspitzer: https://t.co/XUkoYtI4tU. Please don’t say it is an UFO !!! Gif: #NASA

pic.twitter.com/tJFgIPGbTJ

— Xavi Bros (@Xavi_Bros) March 21, 2020