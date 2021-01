Η πετρελαιοβιομηχανία επενδύει σ’ ένα νέο ρομπότ- «φίδι», που θα ζει κάτω απ’τη θάλασσα επισκευάζοντας σωλήνες

Newsroom eleftherostypos.gr

Το ρομπότ αναμένεται να δώσει την απάντηση στο ζήτημα συντήρησης των υποβρύχιων σωληνώσεων μεταφοράς πετρελαίου και αερίου.

Η εγκατάσταση, επιθεώρηση και επιδιόρθωση των μηχανισμών άντλησης και μεταφοράς ορυκτών καυσίμων που βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα αποτελεί μια πολυδάπανη, χρονοβόρα, αντιοικολογική και συχνά επικίνδυνη διαδικασία.

@eelume_subsea created underwater #robots with a flexible body and modular structure, which carries engines and side-facing cameras. It could also be equipped with lights, cameras, a grabber, a tork or cleaning tool, a sonar and many other tools. https://t.co/blYAus8KdS pic.twitter.com/EdkdjMLJng

— Ennomotive (@ennomotive) July 11, 2018