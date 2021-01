Νέες σημαντικές ανακαλύψεις έγιναν στην νεκρόπολη της Σακκάρα στην Αίγυπτο

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην νεκρόπολη της Σακκάρα στην Αίγυπτο φέρνουν στο φως ολοένα και περισσότερα συναρπαστικά ευρήματα, που θεωρούνται πως «επαναδιατυπώνουν» την ιστορία της περιοχής.

Το Σάββατο, οι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν την ανακάλυψη του μαυσωλείου της βασίλισσας Νεαρίτ, συζύγου του βασιλιά Τέτι, του πρώτου ηγέτη της έκτης δυναστείας που κυβέρνησε την αρχαία Αίγυπτο.

Τρεις πλίνθινες αποθήκες, χτισμένες για να στεγάσουν εργαλεία και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στον τάφο της βασίλισσας, ανακαλύφθηκαν κοντά στο μαυσωλείο, όντας σε επίσης σχεδόν άρτια κατάσταση.

One of the newly discovered ancient items at the funerary temple of Queen Nearit, the wife of King Teti in the Saqqara archaeological site next to the Pyramid of King Teti in Giza, Egypt, 17 January 2021. 📷 epa-efe / Mohamed Hossam #archeology #saqqara #egypt #epaphotos pic.twitter.com/r0JdD09bDr — european pressphoto agency (@epaphotos) January 17, 2021

Στις ανακαλύψεις που ανακοινώθηκαν το Σάββατο έρχονται να προστεθούν ακόμη 52 τάφοι, βάθους 10-12 μέτρων, οι οποίοι περιείχαν εκατοντάδες φέρετρα, χρονολογούμενα στα 3.000 χρόνια και στην εποχή του Νέου Βασιλείου της Αιγύπτου.

The #Egyptian mission working in the #Saqqara archaeological site next to the Pyramid of King

Teti, the first pharaoh of the Old Kingdom’s Sixth Dynasty, has announced important archaeological discoveries dating back to the Old and New Kingdoms. #Egypt pic.twitter.com/fJpvxMgpzi — DNE Buzz (@Dnebuzz) January 16, 2021

Τα φέρετρα έφεραν απεικονίσεις θεών που λατρεύονταν την περίοδο του Νέου Βασιλείου (16ος-11ος π.χ. αιώνας), καθώς και αποσπάσματα από το Βιβλίο των Νεκρών, επιβεβαιώνοντας το ότι η Σακκάρα υπήρξε Νεκρόπολη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι υπολογιζόταν αρχικά.

Σε μια ειδική κρυψώνα ανακαλύφθηκαν 50 ακόμη φέρετρα, συνοδευόμενα από νεκρικές μάσκες, ένα βωμό προς τιμήν του θεού Άνουβι, διακοσμητικά σε σχήμα πουλιού και ένα μπρούτζινο τσεκούρι.

Οι πρόσφατες αυτές ανακαλύψεις ρίχνουν φως στην ιστορία του Νέου Βασιλείου και σε μια περίοδο, κατά την οποία ο βασιλιάς Τέτι φαίνεται πως λατρευόταν σχεδόν σαν θεός, όπως επεσήμανε ο επικεφαλής της ανασκαφής, Zahi Hawass.

Εξαιτίας της λατρείας του, η ταφή του στην Σακκάρα την κατέστησε ιερό μέρος, στο οποίο θάφτηκαν στην πορεία εκατοντάδες απλοί πολίτες, γύρω από τους τάφους των επιφανέστερων μελών της αρχαίας αιγυπτιακής κοινωνίας.

ΠΗΓΗ: CNN

Ειδήσεις

Κορωνοϊός: Crash test το σημερινό άνοιγμα για λιανεμπόριο, κομμωτήρια – Ούτε μία δόση χαμένη το στοίχημα για τα εμβόλια

Ανοιχτά από σήμερα λιανεμπόριο, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής – Πώς θα ψωνίζουμε, τι SMS απαιτείται για τις μετακινήσεις

Καιρός: Η κακοκαιρία «Λέανδρος» επιστρέφει δριμύτερη – Σε ποιες περιοχές έχει σημάνει συναγερμός

Τανάγρα: Ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμές του πρωτότυπου αναβαθμισμένου F-16V της Π.Α.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr