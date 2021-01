Η αρχαιότερη μορφή ζωής του πλανήτη μας επιβιώνει ακόμη στην Αυστραλία

Newsroom eleftherostypos.gr

Στην Ακτή των Κοραλλιών, βόρεια του Περθ της Αυστραλίας, εντοπίζεται μέχρι και σήμερα μια από τις αρχαιότερες μορφές ζωής, με παρουσία περίπου 3.5 δισεκατομμυρίων ετών στον πλανήτη μας.

Πρόκειται για τους λεγόμενους «στρωματόλιθους», αποικίες από μικροσκοπικούς μικροοργανισμούς που ονομάζονται κυανοβακτήρια, τα οποία, μέσω της φωτοσύνθεσης, κατάφεραν να παρέχουν το 20% του οξυγόνου του πλανήτη μας στα πρώτα στάδια της δημιουργίας του.

Finally made the stop to see the stromatolites under the Champlain bridge. I drive over them twice a day, but today we basked in their beauty. #ordovician #stromatolites #ottawariver pic.twitter.com/NWa8oWFi4X — Hillary Maddin (@Evo_Deva) August 19, 2019

Με την εκτιμώμενη ηλικία της Γης μας να εκτιμάται στα 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια, οι στρωματόλιθοι, οι οποίοι εντοπίζονται ακόμα σε ζωντανή ή απολιθωμένη μορφή, αποτελούν απομεινάρι μιας εποχής όπου οι ήπειροι ακόμη σχηματίζονταν και οι δεινόσαυροι δεν είχαν ακόμη κάνει την εμφάνισή τους- για να μην μιλήσουμε για τον άνθρωπο.

3500 year-old #stromatolites (living colonies of cyanobacteria) at Lake Thetis in Western #Australia today. pic.twitter.com/4vKe8L0mgC — Blue Planet Society (@Seasaver) January 12, 2016

Οι στρωματόλιθοι ζουν κυρίως σε λίμνες και κολπίσκους με αλμυρό νερό, κοντά στην ακτή και την επιφάνεια του νερού.

Proposal for Formation of Archaean #Stromatolites before the Advent of Oxygenic Photosynthesis. Via @CellEvo https://t.co/xd8TWetg82 pic.twitter.com/TRUaOTIECs — Lukas VF Novak (@animalculum) November 16, 2016

Οι επισκέπτες της λίμνης Thetis στην Αυστραλία μπορούν να θαυμάσουν τους μικρούς κρατήρες των στρωματολιθών, περπατώντας σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει στηθεί ανάμεσα στους δεκάδες στρωματόλιθους που εντοπίζονται στο εσωτερικό της.

Η λίμνη, με μέγιστο βάθος 2 μέτρων, δημιουργήθηκε περίπου 4.800 χρόνια πριν, όταν το επίπεδο της θάλασσας μειώθηκε σημαντικά κατά την διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων.

Οι παραθαλάσσιες ακτές τότε υποχώρησαν και οι αμμόλοφοι «παγίδευσαν» μέρος του θαλασσινού νερού στο εσωτερικό τους, δημιουργώντας λίμνες όπως η Thetis, οι οποίες φιλοξενούν ζωντανές αποικίες των κυανοβακτηρίων εδώ και περίπου 3.500 χρόνια.

Παρά την ύπαρξη της πλατφόρμας στην λίμνη, οι στρωματόλιθοι απειλούνται από την ανθρώπινη παρουσία, αφού πολλοί τουρίστες δεν διστάζουν να περπατήσουν επάνω τους, αγνοώντας προφανώς την αρχαιότητα και την σημασία αυτής της ιδιαίτερης μορφής ζωής.

H Αυστραλία φιλοξενεί μια ακόμη παμπάλαιη μορφή ζωής, που έχει χαρακτηριστεί ως το «ξαδερφάκι» των στρωματόλιθων: τους λεγόμενους «θρομβόλιθους».

the #thromobolites at Lake Clifton are a different organism than the #stromatolites at Shark Bay. But just as spectacular. Little organisms like these helped to create our oxygenated atmosphere!#geology #perthisok pic.twitter.com/FiEtJNcgap — Louise Schoneveld (@L_Schoneveld) November 29, 2018

Οι θρομβόλιθοι έχουν λείο σφαιρικό ή ωοειδές σχήμα και έχουν αποδειχθεί πιο προσαρμοστικοί από τους στρωματόλιθους, αφού καταφέρνουν να επιβιώσουν και σε λιγότερο αλμυρά νερά, μη απειλούμενοι από τους μονοκύτταρους μικροοργανισμούς, όπως οι αμοιβάδες του γλυκού νερού, που κατατρώνε τους στρωματόλιθους.

Στην λίμνη Clifton της Αυστραλίας μπορεί κανείς να θαυμάσει δεκάδες θρομβόλιθους, για τους οποίους οι ντόπιοι πιστεύουν ότι αποτελούν τα «αυγά» ενός τεράστιου μυθικού φιδιού, του Woggaal Maadjit.

Το ερπετό αυτό, με προέλευση από την θάλασσα, υποτίθεται πως βρίσκεται ακόμη γύρω από τους θρομβόλιθους προκειμένου να τους προστατεύσει, στην μορφή των αμμόλοφων που τους περικλείουν.

Οι παραπόταμοι της λίμνης θεωρούνται πως αποτελούν τα φιδάκια που ξεπήδησαν από ορισμένα από τα «αυγά» του μυθικού αυτού τέρατος.

Τόσο οι θρομβόλιθοι, όσο και οι στρωματόλιθοι, αποτελούν απειλούμενα είδη ζωής εδώ και μια δεκαετία.

Η αμέλεια των ανθρώπων που περπατούν επάνω τους και η αστικοποίηση θεωρούνται οι μεγαλύτερες απειλές για τις πανάρχαιες αυτές μορφές ζωής, που απειλούνται, μεταξύ άλλων, από μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται εξαιτίας των χημικών απόβλητων στα νερά των λιμνών.

Ευτυχώς, τοπικοί οργανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος έχουν αναλάβει τον έλεγχο του νερού, της υγείας και της διατροφής των λίθων, έρχοντας ίσως να αντικαταστήσουν, μετά από χρόνια, το μυθικό φίδι που υποτίθεται πως τους προστατεύει.

