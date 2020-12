Ένα τέλεια διατηρημένο προϊστορικό λυκόπουλο ανακαλύφθηκε στον Καναδά [εικόνες]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα τέλεια διατηρημένο λυκόπουλο ηλικίας 57.000 ετών εντοπίστηκε στο παγωμένο έδαφος του Γιούκον στον Καναδά.

Το πλάσμα, που ονομάστηκε «Zhùr» από ιθαγενείς κατοίκους της περιοχής, βρέθηκε από έναν χρυσωρύχο κοντά στα χρυσωρυχεία του Κλόνταϊκ, καθώς αυτός αφαιρούσε την παγωμένη λάσπη από έναν τοίχο.

«Η μούμια αυτή είναι εξαιρετικά αρτιμελής, έχει διατηρήσει βασικά όλο της το δέρμα και το τρίχωμα, όπως και όλους τους μαλακούς της ιστούς», ανακοίνωσε η Julie Meachen, καθηγήτρια ανατομίας από το πανεπιστήμιο της Αϊόβα.

