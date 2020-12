Επέστρεψε στη Γη διαστημική κάψουλα που μετέφερε δείγματα από απομακρυσμένο αστεροειδή [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ιαπωνική διαστημική κάψουλα προσγειώθηκε στη Γη μεταφέροντας δείγματα που ελήφθησαν από έναν μακρινό αστεροειδή τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν πληροφορίες για τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος.

Η κάψουλα Hayabusa-2, μεγέθους ενός ψυγείου, είχε εκτοξευθεί το 2014 και πέρυσι πήρε δείγματα από τον αστεροειδή Ryugu, «το παλάτι του δράκου» στα ιαπωνικά, που βρίσκεται περίπου 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα δείγματα αυτά, τα οποία έπεσαν στη Γη τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή μέσα στη μικρή κάψουλα, θα τους δώσουν πληροφορίες για το ηλιακό μας σύστημα και τη γέννησή του πριν 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η σύσταση των ουράνιων σωμάτων μεγάλου μεγέθους, όπως η Γη, αλλάζει δραστικά μετά τον σχηματισμό τους λόγω των επιπτώσεων της θερμοκρασίας και της πίεσης. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με τους αστεροειδείς που είναι πολύ μικρότεροι σε μέγεθος, εξήγησε ο επικεφαλής της αποστολής Μακότο Γιοσικάουα στους δημοσιογράφους.

«Μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε ότι υλικό ηλικίας 4,6 δισεκατομμυρίων ετών εξακολουθεί να περιέχεται στα δείγματα». Η πιθανή παρουσία οργανικών υλικών πρόσθεσε ο Γιοσικάουα, ίσως μας δώσει πληροφορίες για τον τρόπο που εμφανίστηκε ζωή στη Γη.

