Αστεροειδής μεγέθους διώροφου λεωφορείου πέρασε ξυστά από τη Γη την… Παρασκευή και 13

Ανησυχία προκάλεσε η αποκάλυψη της Daily Mailπως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ένας αστεροειδής πέρασε ξυστά από την Γη και έγινε αντιληπτός 15 ώρες μετά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα ο αστεροειδής είχε το μέγεθος ενός βρετανικού δυόροφου λεωφορείου και βρέθηκε στο πιο κοντινό σημείο από τον πλανήτη μας που έχει καταγραφεί ποτέ και πιο συγκεκριμένα, μόλις 386 χιλιόμετρα από τη Γη.

Πρόκειται για μία απόσταση ίση δηλαδή με την απόσταση που χωρίζει την Αθήνα από τη Ελασσόνα!

Ο αστεροειδής πήρε το όνομα «2020 VT4» ενώ η πορεία που διέγραψε καταγράφηκε 15 ώρες αφότου πλησίασε τον πλανήτη μας, από το σύστημα αστεροειδών στην Χαβάη.

Newly-discovered asteroid A10sHcN approached Earth yesterday, passing only a few hundred miles above the South Pacific Ocean. This encounter shortened its orbit, ensuring that this Earth-crosser will make more frequent close approaches.https://t.co/TmkzojIzPf pic.twitter.com/XrnKiiGTyJ

— Tony Dunn (@tony873004) November 14, 2020