Space X και NASA έγραψαν ιστορία με την εκτόξευση ενός «κουαρτέτου» αστροναυτών!

Η εταιρεία Space X του Ίλον Μασκ και η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) έγραψαν ένα νέο κεφάλαιο της διαστημικής ιστορίας με την επιτυχή εκτόξευση τεσσάρων αστροναυτών -τριών Αμερικανών και ενός Ιάπωνα- που έχουν ως προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ).

Με αυτήν την εκτόξευση, η Space X άρχισε επίσημα τις αποστολές «διαστημικού ταξί» για λογαριασμό της NASA.

Η εκτόξευση του επανδρωμένου σκάφους Crew-1 Dragon «Resilience» της αμερικανικής εταιρείας έγινε το βράδυ της Κυριακής, από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, με τον επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο Falcon 9 της ίδιας, ο οποίος, μετά από εννέα λεπτά, επέστρεψε στη Γη και προσγειώθηκε σε ένα πλοίο-πλατφόρμα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι αστροναύτες είναι ο 51χρονος κυβερνήτης Μάικ Χόπκινς, ο 44χρονος Βίκτορ Γκλόβερ (ο πρώτος έγχρωμος αστροναύτης στον ΔΣΣ και ο μοναδικός «πρωτάρης» στο διάστημα), η 55χρονη Σάνον Γουόκερ και ο 55χρονος Σοΐτσι Νογκούτσι της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA. Το ταξίδι τους προς τον ΔΔΣ θα διαρκέσει 27,5 ώρες και θα παραμείνουν εκεί έξι μήνες. Όταν φθάσουν στον ΔΣΣ, θα βρουν εκεί την Κέιτ Ρούμπινς της NASA και τους κοσμοναύτες Σεργκέι Ριζίκοφ και Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ της ρωσικής υπηρεσίας Roscosmos.

Πρόκειται για τη δεύτερη εκτόξευση αστροναυτών από το αμερικανικό έδαφος μετά τη διακοπή του προγράμματος των διαστημικών λεωφορείων το 2011. Όλα αυτά τα χρόνια η NASA εξαρτιόταν από τους ρωσικούς πυραύλους «Σογιούζ» για να στέλνει τα πληρώματά της στον ΔΔΣ.

