Γυναικεία υπόθεση το Νόμπελ Χημείας – Ποιες και για ποιον λόγο βραβεύτηκαν

Δύο είναι οι νικήτριες του φετινού βραβείου Νόμπελ Χημείας, ανακοίνωσε η Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας.

Το Νόμπελ Χημείας 2020 απονεμήθηκε στη Γαλλίδα Εμανουέλ Σαρπαντιέ και στην Αμερικανίδα Τζένιφερ Ντούντνα. Η βράβευσή τους οφείλεται «στην ανάπτυξη μεθόδου για την επεξεργασία γονιδιώματος».

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020