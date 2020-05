Κορωνοϊός: Ειδική έκδοση του διεθνούς περιοδικού «Our World» για την πανδημία -Ποιοι Έλληνες γράφουν

Newsroom eleftherostypos.gr

Το ετήσιο περιοδικό «Our World», που στο τελευταίο του τεύχος είχε φιλοξενήσει ως τιμώμενο πρόσωπο τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εκδίδεται από την ευρωπαϊκή πολιτική εφημερίδα New Europe με έδρα τις Βρυξέλλες, κυκλοφορεί με έκτακτη ειδική έκδοση αφιερωμένη στην υγειονομική κρίση, με τίτλο “Our World: Struck by the Pandemic”, «Ο Κοσμός μας: Χτυπημένος από την πανδημία».

Το τεύχος που κυκλοφορεί σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρεία πολιτικής επικοινωνίας Campaign Lab του Έλληνα συμβούλου στρατηγικής με έδρα τις Βρυξέλλες, Γεράσιμου Ζαγορίτη, ο οποίος υπογράφει και το άρθρο που κλείνει την έκδοση, συγκεντρώνει απόψεις από ηγέτες που προέρχονται από την ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική, τις επιχειρήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και τους ήρωες της πρώτης γραμμής, όπως οι γιατροί και οι νοσοκόμοι, συγκεντρώνοντας διδάγματα από την κρίση και προτείνοντας λύσεις για την επόμενη μέρα σε ένα σημείο καμπής για την ανθρωπότητα.

Την έκδοση προλογίζει με κείμενό της η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου, ενώ φιλοξενούνται επίσης απόψεις από διεθνείς ηγέτες όπως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Αντόνιο Λόπεζ- Ιστουρίθ, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Μάλτα, Αντριάν Ντέλια και ο CEO του τεχνολογικού γίγαντα της AT&T Communications, Jeff McElfresh.

Ανάμεσα στους Έλληνες αρθρογράφους που προσκάλεσε η συντακτική ομάδα του Our World συγκαταλέγονται ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, ο CEO του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Βασίλης Αποστολόπουλος, η ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Εύα Καΐλή και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως η εκδοτική ομάδα του Our World αποφάσισε το οπισθόφυλλο του περιοδικού να μην διατεθεί προς διαφήμιση. Αντ’ αυτού, ο χώρος αξιοποιήθηκε ως φόρος τιμής στους ήρωες της πρώτης γραμμής της μάχης ενάντια στην πανδημία, που θέτουν την ζωή και τις οικογένειές τους σε κίνδυνο, προκειμένου όλοι μας να βγούμε από αυτήν την δοκιμασία, τιμώντας παράλληλα όλα τα θύματα του κορονοϊού και κυρίως τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που χάθηκαν στην μάχη κατά της πανδημίας.