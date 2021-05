ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ

Ο ελληνικός τουρισμός ανοίγει αυλαία σήμερα και αισιόδοξος για την πορεία του κλάδου εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, επισημαίνοντας ότι είναι εφικτή η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν φέτος.

«Η επιμήκυνση της σεζόν είναι ένας εφικτός στόχος για φέτος, αφενός γιατί υπάρχει αρκετή ζήτηση που δεν θα ικανοποιηθεί το πρώτο διάστημα και αφετέρου γιατί φέτος η χώρα μας και η ευρύτερη περιοχή συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον από τις εταιρίες κρουαζιέρας, οι οποίες κάνουν μια επανεκκίνηση από τη χώρα μας. Αναγνωρίζεται η συμβολή στην επανεκκίνηση της κρουαζιέρας, και φέτος αυτό αποτυπώνεται στη ζήτηση», τόνισε ο Χ. Θεοχάρης, λέγοντας πως υπάρχουν πολλές πτήσεις από τις ΗΠΑ και καταγράφεται μεγάλη ζήτηση για τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο», τόνισε ο υπουργός Τουρισμού.

Ο Χ. Θεοχάρης απέφυγε να κάνει εκτίμηση για τις αφίξεις και τις εισπράξεις, υπογράμμισε ωστόσο ότι δίνει έμφαση στην ποιότητα του brand της χώρας. «Οσο το αποτύπωμα της πανδημίας είναι ισχυρό, δεν είναι παραγωγική η εστίαση σε αριθμητικούς στόχους. Εμείς θα παρακολουθούμε μια δυναμική κατάσταση και θα δίνουμε λύσεις. Η χρονιά αυτή θα είναι καλύτερη από πέρυσι. Τώρα αρχίζει και η αγορά και βλέπει αυτή τη χαραμάδα. Εδώ είμαστε να μεγιστοποιήσουμε την ευκαιρία που θα έρθει, αλλά δεν θα διστάσουμε να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις εάν πρέπει», είπε χαρακτηριστικά.

Νέα καμπάνια

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Φραγκάκης, γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, κατά την παρουσίαση της νέας καμπάνιας προβολής της χώρας στο εξωτερικό, με σύνθημα «All you want is Greece», τόνισε: «Τους τελευταίους 14 μήνες η κυβέρνηση και το υπουργείο Τουρισμού δίνουν μια μάχη να κρατηθεί όρθιο το πιο σημαντικό οικονομικό στοιχείο, ο τουρισμός. Το 2020 με πολλή δουλειά, συνεννόηση και ενότητα, ανοίξαμε με ασφάλεια την τουριστική σεζόν. Κρατήσαμε ψηλά τη φήμη της χώρας στο εξωτερικό. Μέσα σε διάστημα 9 μηνών υλοποιήσαμε 4 διαφορετικές καμπάνιες στο εξωτερικό, προϋπολογισμού 16,6 εκατ. ευρώ, από τέλη Απριλίου μέχρι τον Φεβρουάριο.

Επιδείξαμε μια εξαιρετική κινητικότητα και δημιουργήσαμε μια παρακαταθήκη εν όψει της φετινής σεζόν. Το 2020 ήταν μια χρονιά επιβίωσης, το 2021 είναι χρονιά ανάκαμψης. Με ένα συνεκτικό, μελετημένο σχέδιο γίνεται το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού». Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ αναφέρθηκε στους βασικούς πυλώνες στους οποίους βασίζεται η προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Ο πρώτος πυλώνας αφορά μια στρατηγική προώθησης του ελληνικού τουρισμού που θα οδηγήσει στην επόμενη ημέρα και αφορά το νέο αφήγημα πέρα από το μοντέλο «ήλιος-θάλασσα» και εδράζεται στο τρίπτυχο «άνθρωποι-αξίες-εμπειρίες».

Η Ελλάδα είναι ένας εν δυνάμει τουριστικός προορισμός για όλο το χρόνο. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η διαφημιστική εκστρατεία που υποστηρίζει το αφήγημα αυτό. Ο ΕΟΤ υλοποιεί μια μακράς διάρκειας καμπάνια, ύψους 22,9 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει γίνει η συνδιαφήμιση με 18 αεροπορικές εταιρίες και 76 tour operators, προϋπολογισμού 10,6 εκατ. ευρώ, και μια καμπάνια κλασικής προβολής, με το να κατευθύνεται σε 80% digital μέσα, προϋπολογισμού 12,3 εκατ. ευρώ».

Τουρισμός: Ταξιδιώτες με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή με PCR τεστ

Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο θα εισέρχονται από αύριο οι τουρίστες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι είναι και φέτος απαραίτητη η συμπλήρωση του PLF 24 ώρες πριν για την καλύτερη στόχευση των ελέγχων και οι ταξιδιώτες θα έρχονται είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε με PCR τεστ και αργότερα τεστ αντιγόνου έως 72 ώρες, είτε με πιστοποιητικό που αποδεικνύει τη φυσική ανοσία.

«Ολοι θα υπόκεινται σε στοχευμένο έλεγχο. Πέρυσι διπλασιάσαμε την αποτελεσματικότητα των τεστ. Ηταν σαν να είχαμε κάνει τους διπλάσιους ελέγχους», είπε και τόνισε ότι έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα με 35 ξενοδοχεία απομόνωσης σε όλη τη χώρα, κυρίως κοντά στις πύλες εισόδους. Σημαντικά όπλα στην επανεκκίνηση είναι και η εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων, καθώς και η επιτάχυνση των εμβολιασμών στην επικράτεια με στόχο τη «γαλάζια ελευθερία».

