Με… διαβατήριο εμβολιασμών οι Βρετανοί για διακοπές στην Ελλάδα!

Βρετανία: Οι Βρετανοί ετοιμάζονται για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και οι αρμόδιοι υπουργοί βιάζονται για να ετοιμαστούν τα διαβατήρια Covid προκειμένου να είναι εγκαίρως έτοιμα για να ξεκινήσουν τα ταξίδια στις 17 Μαΐου στην Ελλάδα, αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail.

Η χώρα μας είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους εμβολιασμένους Βρετανούς τουρίστες, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία θα ανοίξουν τα σύνορά τους τον Ιούνιο, όπως σημειώνεται.

Η απαγόρευση που έχει επιβληθεί από την ΕΕ δεν αναμένεται να ισχύσει για τη Βρετανία λόγω του προγράμματος εμβολιασμού του, καθώς περισσότεροι από 33 εκατομμύρια έχουν κάνει μία δόση και 10 εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί ήδη πλήρως, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Στα σχέδια της ΕΕ είναι να επιτραπεί στους εμβολιασμένους να ταξιδέψουν ελεύθερα και να αποφύγουν τεστ και καραντίνα, κάτι που δημιουργεί ελπίδες σε εκατομμύρια για ένα ταξίδι στο εξωτερικό για διακοπές μετά από περισσότερο από έναν χρόνο. Αξιωματούχοι της ΕΕ είχαν αυτή την εβδομάδα την πρώτη τους συνάντηση για να συζητήσουν τα σχέδια αυτά αλλά φέρεται να έχουν αποφασίσει ήδη ότι τα ποσοστά εμβολιασμών θα αποτελέσουν το κλειδί για να αποφασιστεί ποιοι θα μπορούν να ταξιδέψουν.

Vaccinated Brits 'WILL be allowed' to fly on foreign holidays from May 17 https://t.co/8520HXXqdS pic.twitter.com/SEeeeZS87N

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 22, 2021