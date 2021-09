Newsroom eleftherostypos.gr

Κριός

Με την δυναμική Νέα Σελήνη στην Παρθένο είναι ευκαιρία να κάνεις έναν απολογισμό δεδομένων και πεπραγμένων στα επαγγελματικά, θέτοντας τους επόμενους στόχους σου, οργανώνοντας μεθοδικά την δράση σου, ξεκινώντας και ό, τι καινούργιο έχεις κατά νου, εξετάζοντας και πιθανές προτασεις για συνεργασία, ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος στο 2ο δεκαήμερο. Εξαιρετική και για θέματα υγείας και φυσικης κατάστασης, οπότε άσε τις δικαιολογίες και ξεκίνα την «ανασυγκρότηση» του σωματος σου!

Ταύρος

Το περίμενες, το ήθελες αυτό το φεγγάρι και ναι, η μοναδική Νέα Σελήνη στην Παρθένο είναι εδώ, μέσα στο πιο χαρούμενο και δημιουργικό κομμάτι του ωροσκοπίου σου, φέρνοντας μπόλικα καλούδια. Ένας έρωτας, ένα καινούργιο επιχειρηματικό ξεκίνημα, η στιγμή να λάμψει το ταλέντο σου στο ευρύ κοινό αν ασχολείσαι επαγγελματικά με τον χώρο του θεάματος και των τεχνών, μια εγκυμοσύνη ή και η γέννηση ενός μωρού, όλα ευνοούνται, ιδιαίτερα για το 2ο δεκαήμερο. Βρες τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενο και κυνήγησε το!

Δίδυμοι

Θέματα σπιτιού, ακινήτων, οικογένειας ή και επαγγελματικών για μερικούς, επηρεάζει η βοηθητική Νέα Σελήνη στην Παρθένο, ξεκινώντας μια διαδικασία αλλαγών από μέσα προς τα έξω. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο θα οργανώσει και «θα βάλει σε τάξη» ανασφάλειες και άγχη που έχεις μαζεμένα καιρό, δίνοντας το έναυσμα για ένα νέο ξεκίνημα, που μπορεί να έχει και «τοπικό προσδιορισμό», κάνοντας π.χ. μια μετακόμιση για επαγγελματικούς, προσωπικούς ή λόγους σπουδών, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 2ο δεκαήμερο. Κάτι βαθιά μέσα σου σε ωθεί προς τα μπρος, για να κάνεις μια νέα αρχή.

Καρκίνος

Ευκαιρία να «συστηθείς» στον έξω κόσμο με την βοηθητική Νέα Σελήνη στην Παρθένο, επικοινωνώντας τα όνειρα, τα σχέδια, τα ταλέντα και τις ιδέες σου. Θα υπάρχει αρκετή κινητικότητα το επόμενο διάστημα με συζητήσεις, επαφές και γνωριμίες που σε εξελίσσουν επαγγελματικά και αξίζει πραγματικά να αφιερώσεις χρόνο και ενέργεια για να βάλεις μπρος ό, τι πλάνα και νέα ξεκινήματα έχεις στο μυαλό σου, αλλά και να ψαχτείς περισσότερο και πιο οργανωμένα σε θέματα που αφορούν τις σπουδές σου. Επηρεάζεται ιδιαίτερα το 2ο δεκαήμερο.

Λέων

«Όλα τα λεφτά μωρό μου» είναι η Νέα Σελήνη στην Παρθένο για τα οικονομικά σου, φέρνοντας πιθανώς μια αύξηση στο εισόδημα σου, ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος στο 2ο δεκαήμερο. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω μιας νέας δουλειάς, μέσω μιας συμπληρωματικής εργασίας, μέσω μιας επιτυχημένης αγοραπωλησιας ή μέσω μιας επένδυσης που αποδίδει καρπούς, γι’ αυτό δεν είναι κακή ιδεα να συμβουλευτείς και τους ειδικούς με αυτό το φεγγάρι. Ακόμα και τα κοινόχρηστα δηλαδή να πας να πληρώσεις, βάλε υπογραφή και που ξέρεις, ίσως σου γράψουνε την πολυκατοικία (λολ)! Εν πάσει περίπτωση, you get the point.

Παρθένος

Όλα τα φώτα είναι πάνω σου με την υπέροχη Νέα Σελήνη σήμερα, ξημερώματα Τρίτης, στο ζώδιο σου, επηρεάζοντας όχι μόνο το άμεσο μέλλον, αλλά και ολόκληρη την γενέθλια χρονιά σου, αν είσαι γεννημένος από 4-9/9, αφού πέφτει ακριβώς πάνω στα γεννεθλια σου, επομένως εσύ θα απολαύσεις την μερίδα του Λέοντος από τα θετικά που έχει να δώσει. Και είναι πολλα! Για την ακρίβεια, αυτό το φεγγάρι ευνοεί ό, τι νέο σχέδιο, ξεκίνημα, ιδέα, όνειρο, αλλαγή έχεις στο κεφάλι σου τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα προσωπικά, με προοπτικές να πάει εξαιρετικά. Αν μέχρι τώρα αισθανόσουν πως το 2021 δεν σου βγήκε όπως ήθελες, σήκωσε τα μανίκια και make things happen!

Ζυγός

Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο μπορεί να λειτουργήσει ως «ευλογία» για τον ψυχισμό σου, βοηθώντας σε να απελευθερωθείς από ανασφάλειες, άγχη και φοβίες που κουβαλάς εδώ και καιρο, αφήνοντας την υπερανάλυση και την αυτόθυματοποίηση που μόνο διαιωνίζει την κακή ψυχολογία που «σε τρώει» εκ των έσω. Θα χρειαστεί όμως θέληση να δουλέψεις με τον εαυτό σου, απομακρύνοντας παράλληλα από την ζωή σου και άτομα που λειτουργούν υπονομευτικά στην όλη διαδικασία. Παρασκηνιακές καταστάσεις στα επαγγελματικά, καθώς και πιθανά θέματα υγείας δικά σου ή άλλων, είναι επίσης πιθανά, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο 2ο δεκαήμερο.

Σκορπιός

Η δυναμική Νέα Σελήνη στην Παρθένο σε βοηθά να συνδεθείς με τους κατάλληλους ανθρώπους για να προωθήσεις τους στόχους σου, καθώς με κάποιο τρόπο «έλκεις» κοντά σου τους άλλους μέσα από την αφοσίωση και την πειθαρχία που δείχνεις. Η συλλογική δουλειά προκρίνεται έναντι της ατομικής προσπάθειας, δείχνοντας παράλληλα πως μπορείς να παίξεις ηγετικό ρόλο σε μια ομάδα, καθοδηγώντας τους άλλους, παίρνοντας τις δύσκολες αποφάσεις, μέσα π.χ. από μια θέση team manager στην εταιρία που δουλεύεις. Ευκαιρίες, επαγγελματικά και προσωπικά ξεκινήματα ευνοούνται, ιδιαίτερα για το 2ο δεκαήμερο.

Τοξότης

Οι φιλοδοξίες σου «χτυπάνε κόκκινο» με την δυναμική Νέα Σελήνη στην Παρθένο, δίνοντας σου το drive να σχεδιάσεις και να κυνηγήσεις με συνέπεια τους στόχους σου. Είναι η σωστή στιγμή για να βάλεις μπρος ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο, να ψάξεις μέσω γνωριμιών, φίλων, γνωστών, δυνατότητες για μια νέα δουλειά, να κάνεις συμμαχίες που μπορούν να σε βοηθήσουν να δώσεις «σάρκα και οστά» στα στα όνειρα σου! Μια προαγωγή, μια αναβάθμιση καθηκόντων, μια αλλαγή πόστου ή κατεύθυνσης είναι πιθανές με αυτό το φεγγάρι, ιδιαίτερα για τους γεννημένους στο 2ο δεκαήμερο, ενώ είναι επίσης βοηθητικό σε θέματα υγείας: ευνοούνται διατροφές, τσεκ απ ή θεραπείες για το πρόβλημα που σε ταλαιπωρεί.

Αιγόκερως

Με την σούπερ Νέα Σελήνη στην Παρθένο είναι ώρα να βάλεις ένα «πρόγραμμα» στα όνειρα που έχεις για το επαγγελματικό σου μέλλον, σχεδιάζοντας τα και ψάχνοντας τρόπους για να τα κάνεις πραγματικότητα. Η ανάγκη σου να διευρύνεις τις γνώσεις σου μέσω σπουδών και καινούργιων ερεθισμάτων μέσω της επαφής με το εξωτερικό αυξάνει την επικοινωνιακή σου δεινότητα και σε βοηθά να εξελιχθείς έναντι του ανταγωνισμού. Νέα άτομα, γνωριμίες, καινούργια ξεκινήματα σε σπουδές, νομικά ζητήματα και ταξίδια ευνοούνται με αυτό το φεγγάρι, ιδιαίτερα για το 2ο δεκαήμερο.

Υδροχόος

Τα οικονομικά και τα ερωτικά σου επηρεάζει η Νέα Σελήνη στην Παρθένο, ευνοώντας επενδυτικές κινήσεις, επιδοτήσεις, δάνεια, κληρονομικά και περιουσιακά, αγοραπωλησίες ακινήτων, ρυθμίσεις χρεών, διακανονισμούς οφειλών με δημόσιο, τράπεζες, εφορίες, υπογραφές νέων συμφωνιών και συμβολαίων κ.λπ., φέρνοντας ίσως και μια νέα πηγή εσόδων, ιδιαίτερα για τους γεννημένους του 2ου δεκαημέρου. Ίσως πάλι υπάρξει μια απόφαση για συγκατοίκηση με τον σύντροφο σου προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα, ενώ μπορεί να προχωρήσετε και σε μια κοινή αγορά ή επένδυση, π.χ. ενός σπιτιού, μέσα στο επόμενο διάστημα. Η λίμπιντο σου θα είναι αυξημένη, ίσως όμως βγει μια ένταση εξαιτίας προσωπικών ανασφαλειών.

Ιχθύες

Με την υπέροχη Νέα Σελήνη στον άξονα σου, στην Παρθένο, ο τομέας των σχέσεων και των συνεργασιών σου ευνοείται σημαντικα αναφορικά με νέα ξεκινήματα, ιδιαίτερα για τους γεννημένους του 2ου δεκαημέρου. Έχεις ανάγκη από ισορροπία στην προσωπική σου ζωή και έτσι θα μπεις στην διαδικασία να εξετάσεις τι λειτουργεί και τι όχι, πόσο ικανοποιημένος είσαι κ.λπ., συζητώντας με τον άνθρωπο σου, παίρνοντας και τις ανάλογες αποφάσεις. Έτσι, μερικοί θα «αποχαιρετίσουν» σχέσεις αδιέξοδες, αφήνοντας το καινούργιο να έρθει, ενώ άλλοι θα εξελίξουν την σχέση τους μέσω μιας συγκατοίκησης ή και κάποιου είδους επισημοποίηση. Μια νέα, σημαντική γνωριμία, είναι πιθανή για τους ελεύθερους, ενώ η στιγμή είναι κατάλληλη για συμφωνίες και νέες συνεργασιες στα επαγγελματικά.

