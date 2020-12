UEFA: Το γκολ του Καμαρά υποψήφιο για το καλύτερο της αγωνιστικής στο Champions League [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Μαντί Καμαρά σημείωσε ένα θαυμάσιο γκολ στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ για το champions league ,αλλά αυτό δεν έφτανε στους Πειραιώτες για να αποσπάσουν θετικό αποτέλεσμα στο Βελοντρόμ, αφού τελικά ηττήθηκαν με 2-1.

Όμως το τέρμα που πέτυχε ο 23χρονος κεντρικός μέσος του Ολυμπιακού συγκαταλέγεται στα τέσσερα κορυφαία της 5ης αγωνιστικής, όπως τα επέλεξε η UEFA.

Το γκολ του Καμαρά είναι υποψήφιο για #UCLGOTW της 5ης αγωνιστικής του Champions League! Μπείτε στο παρακάτω link και ψηφίστε! / @MCamarajr10's #goal against @OM_Officiel has been nominated for the #UCL #GoalOfTheWeek award! Visit this link and #vote!⚽️🚀👉🏻https://t.co/Yl3QiwrcxY pic.twitter.com/heP3JjsZa6

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) December 3, 2020