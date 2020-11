Το viral τρίποντο του Μπαράκ Ομπάμα που «τρέλανε» τον Λεμπρόν Τζέιμς [Βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

«Όλα τα λεφτά» ακόμα και για τον Λεμπρόν ήταν το τρίποντο που σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα κατά την διάρκεια προπόνησης.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε τις μπασκετικές του ικανότητες αποσπώντας τα εύσημα ακόμα και από τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ.

Ο Ομπάμα βρέθηκε το Σάββατο στο γυμνάσιο της πόλης Φλιντ στο Μίσιγκαν για να στηρίξει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Όταν, λοιπόν, βρέθηκε στο κλειστό γήπεδο της πόλης ο Ομπάμα δεν έχασε την ευκαιρία να σουτάρει ένα τρίποντο και να… ευστοχήσει με άνεση.

Δείτε το βίντεο με το τρίποντο του Ομπάμα:

Και η αντίδραση του Λεμπρόν Τζέιμς:

Now you just showing out now my friend!! That’s what you do huh?? Ok ok I see. All cash! 👌🏾 https://t.co/8pZzXLJIJj

— LeBron James (@KingJames) October 31, 2020