To ντεμπούτο του Τσίμικα με Λίβερπουλ και το «μάλωμα» από τον Μίλνερ [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Το φιλικό με τη Στουτγκάρδη (τελικό σκορ 3-0 για τους κόκκινους) σήμανε το αγωνιστικό ξεκίνημα της προετοιμασίας της Λίβερπουλ, αλλά και το ντεμπούτο του Κώστα Τσιμίκα με τη φανέλα της.

Ο Ελληνας αριστερός μπακ μπήκε στο ματς στο ημίχρονο, παίρνοντας τη θέση του Αντι Ρόμπερτσον.

46′ – Back underway in Austria with our second half XI 👇

[2-0] | #LFCPreSeason

— Liverpool FC (@LFC) August 22, 2020