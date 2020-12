Newsroom eleftherostypos.gr

Ένα 24ωρο μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Νικίτα Μαζέπιν, η Haas ανακοίνωσε και τη συνεργασία με τον Μικ γιο του θρυλικού Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο 21χρονος Μικ που προηγείται στη βαθμολογία της Formula 2 με μόλις δύο αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωσή της, φερόταν εδώ και καιρό ένα βήμα από την προαγωγή. Ήταν άλλωστε και επιθυμία της Ακαδημίας της Ferrari στην οποία και ανήκει.

