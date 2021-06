Roland Garros: Λίγη ακόμη υπομονή Στέφανε – Ο Τσιτσιπάς έχασε στον τελικό από τον μοναδικό Τζόκοβιτς αλλά το μέλλον είναι δικό του!

Newsroom eleftherostypos.gr

Roland Garros: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του στον τελικό του τουρνουά κόντρα στον Τζόκοβιτς. Προηγήθηκε με 2-0 σετ, πάλεψε σαν λιοντάρι, αλλά ο πολύ μεγάλος Τζόκοβιτς κατάφερε να κάνει την μεγάλη ανατροπή και να πάρει τον τίτλο.

Από εκεί και πέρα ο Τσιτσιπάς πρέπει να κάνει λίγο ακόμη υπομονή, να δουλέψει περισσότερο και είναι σίγουρο ότι αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό πολύ σύντομα θα βρεθεί αυτός στη θέση του Τζόκοβιτς. Το μέλλον του ανήκει και αυτό πλέον το λένε οι πάντες!

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς κατάφερε να κρατήσει το δικό του σερβίς μέχρι και το 5-5. Στο 11ο game, όμως, δεν απέφυγε δύο λάθη και ο Τζόκοβιτς έκανε το μπρέικ, στο οποίο όμως ο Τσιτσιπάς απάντησε με δικό του μπρέικ αμέσως μετά, ισοφαρίζοντας σε 6-6.

Τα πάντα, επομένως, κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Στέφανος προηγήθηκε με 4-0 και 5-2, για να το μετατρέψει σε 6-5 ο Σέρβος, αλλά ο Τσιτσιπάς το έκανε 8-6 και έκανε δικό του το πρώτο σετ στον τελικό του Roland Garros.

