Ο Ιμπραΐμοβιτς καταγγέλλει την FIFA για κλοπή… πνευματικών δικαιωμάτων

Ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς αντέδρασε έντονα στην χρήση του ονόματος και του προσώπου του, στο βιντεοπαιχνίδι της FIFA, που παράγεται από την Electronic Arts (EA).

Με δύο αναρτήσεις στο Twitter και αποδέκτες τα περίπου επτά εκατομμύρια ακολούθους του, ο Σουηδός επιθετικός της Μίλαν, σχολίασε με την καυστικότητα που τον διακρίνει:

«Ποιος εξουσιοδότησε το FIFA EA Sport να χρησιμοποιήσει το όνομα και το πρόσωπό μου; Δεν μου είπαν ότι ήμουν μέλος του FIFPro (σ.σ. η παγκόσμια ένωση των παικτών). Κι εάν είμαι, αυτό έγινε χωρίς να ενημερωθώ. Και ένα πράγμα είναι σίγουρο.

Δεν έχω εξουσιοδοτήσει ποτέ την FIFA ή την FIFPro . Κάποιος έχει κέρδος στο όνομα και στο πρόσωπό μου, χωρίς καμία συμφωνία για όλα αυτά τα χρόνια. Ήρθε η ώρα να ερευνηθεί».

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020