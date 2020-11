ΝΒΑ: Πρώτο τζάμπολ στις 22 Δεκεμβρίου για σεζόν με 72 αγώνες

Newsroom eleftherostypos.gr

Η εθνική ένωση παικτών Μπάσκετ (NBPA) ενέκρινε την 22α Δεκεμβρίου ως ημερομηνία έναρξης για τη σεζόν 2020-21 με μειωμένο πρόγραμμα 72 αγώνων, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η σεζόν 2019-20 ολοκληρώθηκε μόλις τον περασμένο Οκτώβριο και μετά από καθυστέρηση τεσσάρων μηνών λόγω της πανδημίας COVID-19.

Την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης του ΝΒΑ ακολούθησε επίσημη ψηφοφορία εκπροσώπων παικτών, όπως ανέφερε η NPBA.

Το ΝΒΑ μετέφερε το draft από τις 16 Οκτωβρίου στις 18 Νοεμβρίου, με τις προπονήσεις να αρχίζουν στις αρχές Δεκεμβρίου.

ESPN story on NBPA vote to accept a December 22 start and reduced 72-game schedule for 2020-2021 NBA season: https://t.co/6trdpRe5la

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 6, 2020