NBA: Ο Ντελόντε Ουέστ ζητιανεύει ξανά στους δρόμους χρήματα από περαστικούς [φωτό]

Μία φωτογραφία που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου το τελευταίο 24ωρο, δείχνει τον άλλοτε σταρ του NBA Ντελόντ Ουέστ να περιπλανιέται στους δρόμους του Ντάλας, σε κατάσταση απελπιστική, κρατώντας ένα κομμάτι χαρτί και ζητώντας χρήματα.

Το δράμα του Ουέστ, ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγα χρόνια, όταν για πρώτη φορά εμφανίστηκαν εικόνες του στα social media, δείχνοντάς τον να ζει ρακένδυτος στους δρόμους.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP

— 🇯🇵 (@CallTcooks) September 22, 2020