NBA: Νέο επεισόδιο στο σίριαλ της μεταγραφής του Αντετοκούνμπο – Φαβορί τώρα το Μαϊάμι

Ενώ οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης τους με έναν πλέι μέικερ υψηλού επιπέδου που θα πλαισιώσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, νέα δημοσιεύματα θέλουν του Έλληνα σταρ του NBA μια ανάσα από τους Μαϊάμι Χιτ .

Αν και οι Ουόριορς φέρονται έτοιμοι να διεκδικήσουν με δυνατή προσφορά τον Γιάννη σύμφωνα με την Άσλεϊ Νικόλ, αυτός θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τους Χιτ.

Όπως αναφέρει η ίδια, οι Μπακς μπροστά στο ενδεχόμενο να χάσουν τον παίκτη του χρόνου, δίχως αντάλλαγμα, ακούν τις προσφορές των ομάδων, με τους Χιτ όμως να έχουν το προβάδισμα.

adding to this, Giannis splits his offseason between Greece and Miami. per sources, he’s prepared to sign a long-term deal in Miami.

the #Bucks are not willing to end up with nothing by letting him hit free agency in 2021. a deal is expected before then. https://t.co/T3vM0gqVXI

— Ashley Nicole. (@AshNicoleMoss) November 3, 2020