Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε χθες (21/10) στον τρίτο προημιτελικό της σεζόν, μετά τον θρίαμβο (6-3, 6-3) επί της Ελίνα Σβιτόλινα, Νο 1 του ταμπλό στο Ostrava Open και Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη.

«Προφανώς κερδίζοντας μία παίκτρια όπως η Έλίνα, αλλά κυρίως ο τρόπος που έπαιξα, νομίζω ότι είναι πράγματα που με έκαναν πιο χαρούμενη», δήλωσε η Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στην 23η θέση της κατάταξης που διατηρεί η WTA.

«Νομίζω ότι παίζοντας με αυτόν τον τρόπο, αποκτώ περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και φυσικά, η κατάκτηση ακόμη μίας νίκης επί μίας αθλήτριας του Top 5 (σ.σ. η τέταρτη στην καριέρα της), είναι πολύ σημαντική για εμένα», πρόσθεσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία φτάνει στους «8» μιας διοργάνωσης για τρίτη φορά μέσα στη χρονιά, μετά την Αγία Πετρούπολη και το Western & Southern Open.

«Όταν άρχισα την καριέρα μου, είχα ανθρώπους που μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να παίξω σε εσωτερικούς χώρους. Νομίζω ότι ήταν μεγάλο λάθος να τους ακούω.

Τώρα το απέδειξα: Έχω φτάσει να διεκδικώ έναν ημιτελικό σε κλειστό γήπεδο, έχω κερδίσει πολύ καλές παίκτριες στην Αγία Πετρούπολη και εδώ. Έχω αναπτύξει το παιχνίδι μου με τέτοιο τρόπο, ώστε τώρα να μπορώ να είμαι επικίνδυνη και σε εσωτερικούς χώρους.

Το σερβίς μου είναι δυνατό και παίζω λίγο πιο επιθετικά. Είμαι πολύ χαρούμενη, απέδειξα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι έκαναν λάθος», συμπλήρωσε.

