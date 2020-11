Κύπελο Αγγλίας: Τερματοφύλακας κέρασε μπύρες τους οπαδούς για την πρόκριση της ομάδας [βίντεο και εικόνες] 

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Marine FC εξασφάλισε για πρώτη φορά έπειτα από 28χρονια την πρόκριση της στον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στην Waterlooville χάρη σε ένα τέρμα στο τελευταίο λεπτό της παράτασης.

Ο τερματοφύλακας της ομάδας χωρίς καν να πάει στα αποδυτήρια για να αλλάξει πήγε να αγοράσει μπύρες από κοντινό κατάστημα, προκειμένου να κεράσει τους οπαδούς που περίμεναν έξω από το γήπεδο για να πανηγυρίσουν την ιστορική στιγμή.

The very non-league football team at the end of my road, @MarineAFC, has somehow made it to the third round of the FA Cup and their goalkeeper has just returned to the ground from the local Coop with drinks to celebrate. pic.twitter.com/UC0rpEUjFe

— Stuart Wilks-Heeg (@StuartWilksHeeg) November 29, 2020