Καρφιά από NBA για Ερντογάν – «Εξάγει την τρομοκρατική του νοοτροπία» [Βίντεο]

Επίθεση εναντίον του Ερντογάν εξαπολύει ο Ενές Καντέρ, άσος των Μπόστον Σέλτικς, με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη.

Μάλιστα καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να τον σταματήσουν εάν θέλουν να περπατάνε στους δρόμους με ασφάλεια

Ο επικηρυγμένος στην πατρίδα του μπασκετμπολίστας που έχει καταφερθεί πολλές φορές εναντίον του Τούρκου προέδρου σε ανάρτησή του στο Twitter υποστηρίζει πώς ο «δικτάτορας» Ερντογάν «εξάγει την τρομοκρατική νοοτροπία».

«Ποιες είναι οι πιθανότητες αυτές οι τρομοκρατικές επιθέσεις να γίνονται στην Ευρώπη, αμέσως αφού ο Δικτάτορας Ερντογάν είπε “Οι Ευρωπαίοι δεν θα μπορούν να περπατήσουν στους δρόμους τους σε ασφάλεια”. Εξάγει την τρομοκρατική του νοοτροπία. Πρέπει να τον σταματήσουν». Αναφέρει χαρακτηριστικά

What are the chances that these terrorist attacks are happening in Europe right after #DictatorErdogan said

“Europeans will not be able to walk the streets safely”.

He is exporting his terrorist mentality.@RTErdogan has to be STOPPED!!! pic.twitter.com/gEG4vG7agT

— Enes Kanter (@EnesKanter) November 2, 2020