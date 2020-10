Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δώρα και το μήνυμα στον Στέφανο Τσιτσιπά [Βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια φανέλα και ένα ζευγάρι παπούτσια με την υπογραφή του έκανε δώρο στον Στέφανο Τσιτσιπά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Γιάννης και Στέφανος είναι πολύ καλοί φίλοι και δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζονται τις κοινές τους στιγμές στα social media.

Μάλιστα, ο σταρ του NBA έγραψε πάνω στη φανέλα το μήνυμα: «Η τελειότητα είναι αποστολή ζωής, να είσαι τέλειος».

Από τη μεριά του, ο σπουδαίος τενίστας απάντησε στα δώρα γράφοντας: «Άστα αυτά, δώσε μου λίγες από τις ικανότητές σου».

Forget all these stuff, give me some of your skills @Giannis_An34!

☺️🏀🔥 pic.twitter.com/2zZmUzI2W7

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) October 25, 2020