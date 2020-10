Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτό είναι το πακέτο που δίνουν οι Golden State Warriors

Newsroom eleftherostypos.gr

O Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί διακαή πόθο για πολλές ομάδες του NBA, αλλά οι Warriors είναι εκείνοι που φαίνονται πιο έτοιμοι να τον διεκδικήσουν.

Η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο θέλει να επιστρέψουν στην κορυφή, «χτίζοντας» μια υπερομάδα και γι΄ αυτό θέλουν στο ρόστερ τους τον MVP του πρωταθλήματος.

Το πακέτο της ανταλλαγή σύμφωνα με τους Αμερικανούς, περιλαμβάνει, τον Ουίγκινς, το Νο.2 του φετινού ντραφτ, έχουν το ντραφτ της Μινεσότα για τον επόμενο χρόνο, top 3 protected, ενώ έχουν και unprotected για το 2022.

Αυτά είναι καλά, αλλά σίγουρα όχι αρκετά, αφού πιθανότατα θα μπει στην κουβέντα ο Κλέι Τόμπσον ή ο Ντρέιμοντ Γκριν για να ολοκληρωθεί το πακέτο.

“If the Bucks do look to trade Giannis, from where I’m sitting, the #Warriors would have the best package to offer.” 👀 @ramonashelburne just told @DamonBruce, @RattoIndy & @thekolsky.

